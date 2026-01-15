“Hay antecedentes que...”: Antonella Ríos alzó la voz tras acusaciones a su pareja por deuda de pensión de alimentos - Chilevisión

Al respecto, el presunto hijo de Patricio Henríquez, desmintió a la actriz y aseguró que no la conoce y solo ve a su padre entre cuatro a cinco veces al año.

Este miércoles, Antonella Ríos se refirió a la polémica que generó su pareja, Patricio Henríquez, en los últimos días tras darse a conocer que mantendría una deuda de pensión de alimentos que superaría los $15 millones de pesos.

Al respecto, la actriz aseguró que ha recibido información contradictoria sobre el tema, por lo que no entiende bien qué es lo que está pasando, dado que su pareja le contó algo totalmente opuesto a lo que relató la madre del hijo de él.

¿Qué dijo Antonella Ríos?

En el último capítulo de Que Te lo Digo, Ríos señaló: "No sé si tengo que dar explicaciones yo, pero lo que sí puedo decir es que me enteré de esta situación, que no he podido conversar en persona para entender el tema, porque evidentemente cualquier persona que esté en falta con respecto a sus hijos a mí me parece que se tiene que hacer cargo, punto".

En esa misma línea, agregó: "Es importante entender que aquí yo no tengo nada que ver, digamos, o sea, no es culpa mía nada, no he faltado a ningún tipo de trato, vínculo, negociación, lo que sea".

"Yo quiero entender qué es lo que pasó. Según lo que yo tengo entendido, él tiene una relación muy cercana con su hijo, es más, hay veces... Navidad, Año Nuevo, que los pasó con él, con familia y todo. No es alguien que no tenga acceso a tener un vínculo cercano", precisó.

La actriz aseguró haber presenciado videollamadas entre su pareja y su hijo: "Esto se tiene que aclarar, ordenar y el que deba, o no deba, se pueda resolver de manera constructiva".

Por otro lado, Antonella Ríos reveló que se enteró de esta situación, porque la madre del hijo de su pareja la contactó y luego borró los mensajes: "Hay antecedentes que yo manejo desde otro lado que no los voy a revelar, porque tienen que ver con un tema de tira y afloja".

Minutos más tarde, la página de Instagram "Tía Yuta" aseguró haberse contactado con el hijo de Patricio Henríquez y expuso las conversaciones donde él señalaría: "Es totalmente mentira (las declaraciones de Antonella) porque yo a ella no la conozco ni en persona. Ni sabía de su existencia".

"Yo a mi papá lo veo cuatro, cinco veces al año, máximo. Si yo no le escribo, él no me escribe", cerró.

