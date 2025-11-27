“¡No te conoce nadie!”: Antonella Ríos arremetió contra Princeso y desclasificó un tenso momento - Chilevisión

La panelista se encontraba en los Premios Cordillera cuando acusó al chico reality de tener malas actitudes hacia ella.

Antonella Ríos desclasificó un tenso momento con Leonardo Vallana, también conocido como "Princeso" y arremetió contra él tras acusarlo de malas actitudes hacia ella.

Los hechos habrían ocurrido en los Premios Cordillera hace algunas semanas, mientras Ríos se encontraba en el escenario junto a Ricardo Oyarzún y la pareja de él.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Qué pasó entre Antonella Ríos y Princeso?

"Yo estaba parada con el premio y estaba el pololo de Ricardo Oyarzún o no sé si es el pinche y Princeso era amigo del pololo. Yo estaba aquí y él me hacía así: '¡Córrete, córrete que no veo a mi amigo!'", comentó la actriz en Que Te Lo Digo.

En esa misma línea, agregó: "Yo me tuve que correr del escenario para que le sacara una foto. Princeso, eres lo último, de lo último, de lo último ¡No te conoce nadie! Me cayó pésimo, como una patada en la guata".

Además, Antonella Ríos detalló que Princeso "estaba sentado con sus bermudas que le quedaban cortas y diciéndome: 'córrete, córrete'. Una falta de respeto".

Finalmente, Sergio Rojas estalló en risas, mientras que Ríos concluyó con una advertencia: "Si ven a Princeso, sáquenmelo de enfrente que soy capaz de acriminarme".