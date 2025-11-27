 “¡No te conoce nadie!”: Antonella Ríos arremetió contra Princeso y desclasificó un tenso momento - Chilevisión
Minuto a minuto
Modus operandi: Así actuaba el acusado de acosar a una adolescente de 16 años en Osorno EXCLUSIVO | Habla sobreviviente de tragedia en Torres del Paine: “Ahí empieza la gente a gritar” EXCLUSIVO | Así fue la detención del alcalde de Alto Hospicio por denuncia de abuso sexual “Solo querían dormir”: Cinco funcionarias de jardín infantil están suspendidas tras denuncia por uso de fármacos Por un control preventivo: Detienen a reo que se fugó de la cárcel Colina II el domingo pasado
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/11/2025 18:35

“¡No te conoce nadie!”: Antonella Ríos arremetió contra Princeso y desclasificó un tenso momento

La panelista se encontraba en los Premios Cordillera cuando acusó al chico reality de tener malas actitudes hacia ella.

Publicado por CHV Noticias

Antonella Ríos desclasificó un tenso momento con Leonardo Vallana, también conocido como "Princeso" y arremetió contra él tras acusarlo de malas actitudes hacia ella.

Los hechos habrían ocurrido en los Premios Cordillera hace algunas semanas, mientras Ríos se encontraba en el escenario junto a Ricardo Oyarzún y la pareja de él.

¿Qué pasó entre Antonella Ríos y Princeso?

"Yo estaba parada con el premio y estaba el pololo de Ricardo Oyarzún o no sé si es el pinche y Princeso era amigo del pololo. Yo estaba aquí y él me hacía así: '¡Córrete, córrete que no veo a mi amigo!'", comentó la actriz en Que Te Lo Digo.

En esa misma línea, agregó: "Yo me tuve que correr del escenario para que le sacara una foto. Princeso, eres lo último, de lo último, de lo último ¡No te conoce nadie! Me cayó pésimo, como una patada en la guata".

Además, Antonella Ríos  detalló que Princeso "estaba sentado con sus bermudas que le quedaban cortas y diciéndome: 'córrete, córrete'. Una falta de respeto".

Finalmente, Sergio Rojas estalló en risas, mientras que Ríos concluyó con una advertencia: "Si ven a Princeso, sáquenmelo de enfrente que soy capaz de acriminarme".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Se acaba el plazo para aumentar tu Aguinaldo de Navidad 2025: Revisa el requisito clave y cómo hacerlo

Lo último

Lo más visto

“Si quieres te lo googleo” y “miren los dichos de Boric”: Los momentos de Jara y Kast en foro de Elecciones 2025

Los candidatos presidenciales se vieron las caras por primera vez antes del balotaje programado para el próximo 14 de diciembre. Las interpelaciones y cuestionamientos marcaron la conversación.

27/11/2025

Kidd Voodoo dividió a sus fans tras manifestar su postura sobre las elecciones presidenciales

El cantante urbano fue emplazado por un seguidor tras interpretar canciones de Silvio Rodríguez y Los Prisioneros en su último concierto.

27/11/2025

“Irrespetuoso tu trato”: Dardos entre Jara y Kast marcan primer encuentro antes de segunda vuelta 2025

Los candidatos presidenciales participaron esta mañana del "primer foro social", donde abordaron problemáticas como la pobreza, desigualdad e inequidad. Es su primer encuentro luego de las elecciones.

27/11/2025

“Señorita, se sienta...”: El motivo que originó severo reto de jueza a Daniela Aránguiz en audiencia

La magistrada perdió la paciencia con la panelista de TV, quien se conectó desde Miami a la audiencia por la querella de Juan David Rodríguez en su contra.

27/11/2025