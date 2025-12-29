Cámara capta robo de tres mujeres en Mall Plaza Norte mientras se evacuaba por peligro de incendio - Chilevisión

A través de redes sociales se viralizó el registro de una cámara de seguridad donde se aprecia a tres mujeres, las cuales roban todo lo que pueden mientras suenan las alarmas del recinto y se solicitaba evacuar.
Bomberos siguen trabajando en un gran incendio que se produjo en las bodegas de Rosen y Aki KB en la comuna de Huechuraba, lo que también afectó al Mall Plaza Norte.
De hecho, el centro comercial debió cerrar y evacuar debido al peligro de propagación, donde una tienda resultó afectada por las llamas.
Esta situación fue aprovechada por delincuentes, que ante la soledad del recinto y nula seguridad, robaron todo lo que encontraron en una tienda ubicada en un pasillo.
A través de redes sociales se viralizó el registro de una cámara de seguridad donde se aprecia a tres mujeres, las cuales roban todo lo que pueden mientras suenan las alarmas del recinto y se solicitaba evacuar.
Las antisociales llenaron tres bolsas con productos, donde incluso dos de ellas traspasan el mesón con total descaro para luego huir del lugar.
