 Cámara capta robo de tres mujeres en Mall Plaza Norte mientras se evacuaba por peligro de incendio - Chilevisión
Minuto a minuto
Incendio forestal afecta ladera de cerro San Carlos de Apoquindo en Las Condes Libertarios ingresarán proyecto que busca el cese de la renovación de la licencia hasta los 65 años Trabajadores del Mall Plaza Norte acusan agresiones de guardias durante evacuación Kaiser por posible apoyo de J.A. Kast a postulación de Bachelet a la ONU: "Su candidatura no representa a todo Chile" Motociclista contra dos automovilistas: Registran brutal riña hasta con arma de fuego en Antofagasta
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/12/2025 08:41

Cámara capta robo de tres mujeres en Mall Plaza Norte mientras se evacuaba por peligro de incendio

A través de redes sociales se viralizó el registro de una cámara de seguridad donde se aprecia a tres mujeres, las cuales roban todo lo que pueden mientras suenan las alarmas del recinto y se solicitaba evacuar.

Bomberos siguen trabajando en un gran incendio que se produjo en las bodegas de Rosen y Aki KB en la comuna de Huechuraba, lo que también afectó al Mall Plaza Norte. 

De hecho, el centro comercial debió cerrar y evacuar debido al peligro de propagación, donde una tienda resultó afectada por las llamas. 

Esta situación fue aprovechada por delincuentes, que ante la soledad del recinto y nula seguridad, robaron todo lo que encontraron en una tienda ubicada en un pasillo. 

Video del robo en Mall Plaza Norte 

A través de redes sociales se viralizó el registro de una cámara de seguridad donde se aprecia a tres mujeres, las cuales roban todo lo que pueden mientras suenan las alarmas del recinto y se solicitaba evacuar.

Las antisociales llenaron tres bolsas con productos, donde incluso dos de ellas traspasan el mesón con total descaro para luego huir del lugar. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cómo saber si tienes plata por cobrar este 2025: Revisa con tu nombre las acreencias bancarias

Lo último

Lo más visto

“Sacarte ese pijama de vieja”: Exponen potentes mensajes de Marcelo “Chino” Ríos a segundo romance

El extenista habría estado con una mujer en Viña del Mar, en paralelo a su relación con Vanessa Bourgeois, y le envió potentes mensajes a través de Instagram.

29/12/2025

Cámara capta robo de tres mujeres en Mall Plaza Norte mientras se evacuaba por peligro de incendio

A través de redes sociales se viralizó el registro de una cámara de seguridad donde se aprecia a tres mujeres, las cuales roban todo lo que pueden mientras suenan las alarmas del recinto y se solicitaba evacuar.

29/12/2025

Enel anuncia cortes de luz en nueve comunas de Santiago para este martes 30 de diciembre

Estas interrupciones se enmarcan en trabajos programados por la compañía con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en la capital.

29/12/2025

Cámaras de seguridad registraron todo: PDI repelió asalto en su contra y mató a uno de los delincuentes en Maipú

El funcionario de Investigaciones se encontraba llegando a su casa de su turno laboral cuando fue interceptado por estas tres personas.

29/12/2025