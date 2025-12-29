Cámara capta robo de tres mujeres en Mall Plaza Norte mientras se evacuaba por peligro de incendio - Chilevisión

A través de redes sociales se viralizó el registro de una cámara de seguridad donde se aprecia a tres mujeres, las cuales roban todo lo que pueden mientras suenan las alarmas del recinto y se solicitaba evacuar.

Bomberos siguen trabajando en un gran incendio que se produjo en las bodegas de Rosen y Aki KB en la comuna de Huechuraba, lo que también afectó al Mall Plaza Norte.

De hecho, el centro comercial debió cerrar y evacuar debido al peligro de propagación, donde una tienda resultó afectada por las llamas.

Esta situación fue aprovechada por delincuentes, que ante la soledad del recinto y nula seguridad, robaron todo lo que encontraron en una tienda ubicada en un pasillo.

Video del robo en Mall Plaza Norte

Las antisociales llenaron tres bolsas con productos, donde incluso dos de ellas traspasan el mesón con total descaro para luego huir del lugar.