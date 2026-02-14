Modifican toque de queda para Punta de Parra: Este es el nuevo horario y la fecha en que comienza a regir - Chilevisión

La medida que fue implementada a raíz de los incendios forestales que afectaron diversas localidades del Biobío sufrirá ajustes en su horario a casi un mes de la emergencia que destruyó la localidad.

Durante la jornada de este sábado, la Jefatura de la Defensa Nacional (Jadena) informó que se modificará el horario del toque de queda que rige en Punta de Parra, en la comuna de Tomé.

Cabe recordar que la medida fue implementada a raíz de los incendios forestales que afectaron diversas localidades de la región y destruyeron más de 253 viviendas.

A continuación te detallamos el nuevo horario en el que regirá el toque de queda en Punta de Parra.

Modifican horario de toque de queda en Punta de Parra desde este domingo

De acuerdo a lo establecido en el comunicado e informado por Radio Biobío, a contar de este domingo 15 de febrero, el horario del toque de queda será entre las 00:00 y 5:00 horas en Punta de Parra.

Asimismo, se notificó que la disposición fue firmada por el contraalmirante y jefe de la Defensa Nacional en Concepción Edgardo Acevedo.