De Cote López a Pangal Andrade: Así celebraron San Valentín los famosos en redes sociales - Chilevisión

Desde emotivas reflexiones hasta regalos y desayunos son algunos de los gestos que se pueden ver en las imágenes difundidas durante esta jornada.

Este sábado 14 de febrero son miles las parejas que celebran San Valentín con diversos panoramas y publicaciones en sus redes sociales.

Los famosos no fueron la excepción, y muchas de las relaciones más mediáticas del país sorprendieron con declaraciones y demostraciones de cariño en sus cuentas de Instagram.

Mira a continuación cómo celebraron San Valentín algunas parejas famosas.

Fotos: las publicaciones de famosos celebrando el 14 de febrero

Coté López

Alison Mandel

Jean Paul Pineda

Emilia Dides

Ignacia Antonia

Pangal Andrade