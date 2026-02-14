 De Cote López a Pangal Andrade: Así celebraron San Valentín los famosos en redes sociales - Chilevisión
Minuto a minuto
Semáforos tapados por árboles: el problema que afecta y denuncian conductores en Santiago Uso de drones y vigilancia térmica: la inédita estratégica de rescate a bañistas en playas de Chile Alcaldesa de Lo Espejo denuncia nuevas amenazas de muerte: autores formarían parte de Los Pulpos Modifican toque de queda para Punta de Parra: Este es el nuevo horario y la fecha en que comienza a regir Incendio forestal afecta sector de Vichuquén: Senapred activó alerta SAE y solicita evacuar
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/02/2026 19:27

De Cote López a Pangal Andrade: Así celebraron San Valentín los famosos en redes sociales

Desde emotivas reflexiones hasta regalos y desayunos son algunos de los gestos que se pueden ver en las imágenes difundidas durante esta jornada. 

Publicado por CHV Noticias

Este sábado 14 de febrero son miles las parejas que celebran San Valentín con diversos panoramas y publicaciones en sus redes sociales.

Los famosos no fueron la excepción, y muchas de las relaciones más mediáticas del país sorprendieron con declaraciones y demostraciones de cariño en sus cuentas de Instagram. 

Desde emotivas reflexiones hasta regalos y desayunos son algunos de los gestos que se pueden ver en las imágenes difundidas durante esta jornada. 

Mira a continuación cómo celebraron San Valentín algunas parejas famosas. 

Fotos: las publicaciones de famosos celebrando el 14 de febrero

Coté López

Alison Mandel 

Jean Paul Pineda

Emilia Dides

Ignacia Antonia

Pangal Andrade 

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

Lo último

Lo más visto

Bono Marzo 2026: Revisa fechas de pago y cómo recibir los $66.834 del Aporte Familiar Permanente

Este beneficio estatal entrega un monto por carga familiar o por familia, según corresponda, y no requiere postulación. ¿Quiénes son los beneficiarios y cuándo se pagará? Conoce todos los detalles acá.

13/02/2026

“¡Vamos con todo, Valentino!”: Joaquín Méndez anunció el nacimiento de su hijo con tierna fotos

El influencer se convirtió en padre por primera vez y compartió detalles de su especial momento con sus seguidores de redes sociales, presentando al pequeño Valentino.

13/02/2026

¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

Este viernes se cumplió un nuevo hito de la Ley de Plásticos de un Solo Uso. La legislación que fue promulgada en 2021 tiene establecido un calendario escalonado de entrada en vigencia. ¿Qué cambia? Acá te contamos.

13/02/2026

Amplio prontuario: Quién es el presunto autor del asesinato del profesor jubilado en El Bosque

Carabineros detuvo este jueves al posible autor del homicidio de un profesor de 75 años en El Bosque. Quedó en prisión preventiva por peligro de la seguridad de la sociedad

13/02/2026