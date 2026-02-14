 Al estilo de Las Vegas: Elvis Presley hará matrimonios simbólicos en el Persa Bío Bío este 14 de febrero - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Reportan incendio forestal en Vichuquén: Aviones y helicópteros combaten las llamas Guardia es apuñalado por extrabajador en Ñuñoa: Agresor habría ido a cobrar remuneraciones impagas Al estilo de Las Vegas: Elvis Presley hará matrimonios simbólicos en el Persa Bío Bío este 14 de febrero Reportan nuevo temblor en la región de Coquimbo: Revisa la magnitud y zona afectada Esposa de hombre en riesgo vital tras agresión en 10 de Julio: “Se dio el tiempo de devolverse a ver lo que hizo”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
14/02/2026 13:22

Al estilo de Las Vegas: Elvis Presley hará matrimonios simbólicos en el Persa Bío Bío este 14 de febrero

Este sábado, en el Día de los Enamorados, Elvis Presley llegará a la plaza central del Persa Bío Bío para realizar matrimonios simbólicos al más puro estilo de Las Vegas, con un ramo de flores y certificado incluído. Entre las 15:00 y 17:00 horas la dinámica estará disponible para todo el público, ya sea si quieres casarte con tu pareja de años, tu novio o tu "casi algo". CHV Noticias logró ser parte de algunas románticas uniones que organizó el Rey de los Persas, incluso una pareja que quizo hacer una pre-boda antes de casarte oficialmente a fin de año.

Lo más visto

Bono Marzo 2026: Revisa fechas de pago y cómo recibir los $66.834 del Aporte Familiar Permanente

Este beneficio estatal entrega un monto por carga familiar o por familia, según corresponda, y no requiere postulación. ¿Quiénes son los beneficiarios y cuándo se pagará? Conoce todos los detalles acá.

13/02/2026

“¡Vamos con todo, Valentino!”: Joaquín Méndez anunció el nacimiento de su hijo con tierna fotos

El influencer se convirtió en padre por primera vez y compartió detalles de su especial momento con sus seguidores de redes sociales, presentando al pequeño Valentino.

13/02/2026

¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

Este viernes se cumplió un nuevo hito de la Ley de Plásticos de un Solo Uso. La legislación que fue promulgada en 2021 tiene establecido un calendario escalonado de entrada en vigencia. ¿Qué cambia? Acá te contamos.

13/02/2026

Amplio prontuario: Quién es el presunto autor del asesinato del profesor jubilado en El Bosque

Carabineros detuvo este jueves al posible autor del homicidio de un profesor de 75 años en El Bosque. Quedó en prisión preventiva por peligro de la seguridad de la sociedad

13/02/2026
Publicidad