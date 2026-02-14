Al estilo de Las Vegas: Elvis Presley hará matrimonios simbólicos en el Persa Bío Bío este 14 de febrero - Chilevisión

Este sábado, en el Día de los Enamorados, Elvis Presley llegará a la plaza central del Persa Bío Bío para realizar matrimonios simbólicos al más puro estilo de Las Vegas, con un ramo de flores y certificado incluído. Entre las 15:00 y 17:00 horas la dinámica estará disponible para todo el público, ya sea si quieres casarte con tu pareja de años, tu novio o tu "casi algo". CHV Noticias logró ser parte de algunas románticas uniones que organizó el Rey de los Persas, incluso una pareja que quizo hacer una pre-boda antes de casarte oficialmente a fin de año.