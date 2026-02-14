Esposa de hombre en riesgo vital tras agresión en 10 de Julio: “Se dio el tiempo de devolverse a ver lo que hizo” - Chilevisión

Una fuerte pelea dejó a un hombre en estado grave. El hecho ocurrió en el barrio 10 de Julio, en donde dos sujetos se enfrentaron en una discusión por un estacionamiento. Según las imágenes, uno de los hombres agredió al otro con un objeto metálico y se dio a la fuga y no ha sido identificado. Producto de la agresión Cristián Díaz Morales se desvaneció en la vía pública y fue trasladado hasta un recinto asistencial donde permanece en riesgo vital. “No encontró nada mejor que ir a buscar un fierro de la gata hidráulica, golpearle y darse el tiempo de ir a guardar el fierro. Se dio el tiempo de devolverse a ver lo que hizo y cuando notó que la embarró intenta huir”, declaró la esposa de de la víctima.