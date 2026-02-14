Gran incendio consume varias casas en Iquique: Columna de humo se ve de distintos puntos de la ciudad - Chilevisión

El Cuerpo de Bomberos de Iquique se encuentran trabajando en un grave incendio al interior de un domicilio en el pasaje San Rosendo, en las cercanías al Cementerio 1. Hasta el momento, la casa donde se inició el siniestro fue consumida por las llamas en su totalidad, y al menos dos casas colindantes han resultado afectadas. Desde Bomberos indicaron que existe riesgo de colapso estructural en el lugar. Respecto a lesionados, se desconocen personas afectadas. Cabe destacar que el inmueble ha sido allanado numerosas veces por Carabineros y PDI por vínculos con el crimen organizado, lugar que sería utilizado para esconder víctimas de secuestro.