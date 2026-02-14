Bus que transportaba a banda Zúmbale Primo sufrió un accidente en la Ruta 5 Sur - Chilevisión

El choque ocurrió mientras el grupo se trasladaba para hacer un concierto a Villa Alegre.

La mañana del viernes, un bus que trasladaba a la conocida banda Zúmbale Primo desde Los Lagos a un próximo concierto sufrió un accidente en la Ruta 5 Sur.

Afortunadamente, no hubo personas heridas y la agrupación, a través de redes sociales, compartió un mensaje tranquilizando a sus fanáticos.

Así fue la colisión del bus de Zúmbale Primo

Poco antes de las 8:00 AM, el vehículo que trasladaba al grupo hasta Villa Alegre sufrió un choque a la altura del kilómetro 444, en la Región de Ñuble.

De acuerdo con Carabineros, un vehículo que viajaba en dirección norte adelantó arriesgadamente a un auto, pero al regresar a su vía colisionó contra el bus.

Tras el acidente, personal policial realizó pruebas de alcoholemia a los conductores, saliendo ambos negativos, sin embargo, el chofer del auto menor deberá declarar ante Fiscalía.

Por su parte, los integrantes del grupo ranchero tropical no bajaron los ánimos y anunciaron en Instagram: "Estamos listos para encender la Fiesta de la Naranja en Villa Alegre. Prepárense que se viene una noche inolvidable".