 Bus que transportaba a banda Zúmbale Primo sufrió un accidente en la Ruta 5 Sur - Chilevisión
Minuto a minuto
Alcaldesa de Lo Espejo denuncia nuevas amenazas de muerte: autores formarían parte de Los Pulpos Modifican toque de queda para Punta de Parra: Este es el nuevo horario y la fecha en que comienza a regir Incendio forestal afecta sector de Vichuquén: Senapred activó alerta SAE y solicita evacuar AHORA | Senapred solicita evacuar sectores de Melipilla tras incendio forestal: Activó mensajería SAE Encuentran cuerpo de mujer flotando en la bahía de San Antonio: PDI inicia investigación
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/02/2026 08:21

Bus que transportaba a banda Zúmbale Primo sufrió un accidente en la Ruta 5 Sur

El choque ocurrió mientras el grupo se trasladaba para hacer un concierto a Villa Alegre.

Publicado por Josefina Vera

La mañana del viernes, un bus que trasladaba a la conocida banda Zúmbale Primo desde Los Lagos a un próximo concierto sufrió un accidente en la Ruta 5 Sur.

Afortunadamente, no hubo personas heridas y la agrupación, a través de redes sociales, compartió un mensaje tranquilizando a sus fanáticos.

Así fue la colisión del bus de Zúmbale Primo

Poco antes de las 8:00 AM, el vehículo que trasladaba al grupo hasta Villa Alegre sufrió un choque a la altura del kilómetro 444, en la Región de Ñuble.

De acuerdo con Carabineros, un vehículo que viajaba en dirección norte adelantó arriesgadamente a un auto, pero al regresar a su vía colisionó contra el bus.

Tras el acidente, personal policial realizó pruebas de alcoholemia a los conductores, saliendo ambos negativos, sin embargo, el chofer del auto menor deberá declarar ante Fiscalía.

Por su parte, los integrantes del grupo ranchero tropical no bajaron los ánimos y anunciaron en Instagram: "Estamos listos para encender la Fiesta de la Naranja en Villa Alegre. Prepárense que se viene una noche inolvidable".

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

Lo último

Lo más visto

Bono Marzo 2026: Revisa fechas de pago y cómo recibir los $66.834 del Aporte Familiar Permanente

Este beneficio estatal entrega un monto por carga familiar o por familia, según corresponda, y no requiere postulación. ¿Quiénes son los beneficiarios y cuándo se pagará? Conoce todos los detalles acá.

13/02/2026

“¡Vamos con todo, Valentino!”: Joaquín Méndez anunció el nacimiento de su hijo con tierna fotos

El influencer se convirtió en padre por primera vez y compartió detalles de su especial momento con sus seguidores de redes sociales, presentando al pequeño Valentino.

13/02/2026

¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

Este viernes se cumplió un nuevo hito de la Ley de Plásticos de un Solo Uso. La legislación que fue promulgada en 2021 tiene establecido un calendario escalonado de entrada en vigencia. ¿Qué cambia? Acá te contamos.

13/02/2026

Amplio prontuario: Quién es el presunto autor del asesinato del profesor jubilado en El Bosque

Carabineros detuvo este jueves al posible autor del homicidio de un profesor de 75 años en El Bosque. Quedó en prisión preventiva por peligro de la seguridad de la sociedad

13/02/2026