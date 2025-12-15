 “Con la convicción intacta…”: Las publicaciones de Zúmbale Primo tras triunfo de Kast que generó ola de comentarios - Chilevisión
15/12/2025 08:25

“Con la convicción intacta…”: Las publicaciones de Zúmbale Primo tras triunfo de Kast que generó ola de comentarios

La banda, que participó en el cierre de campaña de José Antonio Kast, realizó dos publicaciones en Instagram tras el triunfo del candidato republicano.

Zúmbale Primo fue uno de los shows musicales que dijeron presente en el cierre de campaña de José Antonio Kast previo a la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Esta decisión de la banda no cayó nada de bien en muchas personas, situación que provocó que sobre la agrupación recayeran muchas críticas en redes sociales. 

De hecho, sus integrantes acusando funa y explicaron que solo lo habían hecho por temas laborales. "Si cualquier otro candidato nos hubiera invitado, incluyendo a la candidata Jeannette Jara, o a cualquier otro, habríamos considerado la invitación de la misma manera", afirmó en su momento Alex Muñoz, uno de los fundadores en conversación con La Cuarta. 

Las publicaciones y mensajes de Zúmbale Primo tras triunfo de José Antonio Kast

Pasada las 19:00 horas de este domingo y cuando ya se daba ganador a José Antonio Kast, a través de su Instargram la banda subió un reel con su canción "Que te vaya bien", uno de sus máximos éxitos.

Luego y cuando ya era oficial el triunfo del candidato del Partido Republicano, publicaron una foto de toda la agrupación con el siguiente mensaje. 

"Nada nos regaló este camino. Cada paso fue lucha y cada triunfo, merecido. Hoy seguimos de pie, con la convicción intacta y el apoyo de siempre", indicaron, lo que generó varios comentarios. 

