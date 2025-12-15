 Incendio forestal en Constitución: Senapred monitorea alerta roja y ya hay 50 hectáreas consumidas - Chilevisión
15/12/2025 09:26

Incendio forestal en Constitución: Senapred monitorea alerta roja y ya hay 50 hectáreas consumidas

Existe un amplio despliegue de equipos de emergencia en la zona para contener las llamas.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) informó que se encuentra monitoreando la alerta roja decretada por el incendio forestal en la ciudad de Constitución, región del Maule.

Según informó la entidad, el nombre del incendio es "San Antonio" y actualmente se encuentra en combate; sin embargo, la superficie afectada ha aumentado rápidamente con el pasar de las horas.

Incendio forestal afecta a Constitución

El foco incendiario inició el pasado 13 de diciembre en el Cerro Chacarilla cercano a zonas pobladas y hasta el momento ha consumido 50 hectáreas, lo que generó un amplio despliegue de equipos de emergencia para combatir las llamas.

Esto significa 25 hectáreas más en menos de 24 horas, por lo que se desplegaron 4 brigadas de Conaf, 9 técnicos especializados, 6 brigadas de la ciudad de Arauco, 2 helicópteros, 2 aviones cisterna y tres compañías de Bomberos.

Es importante destacar que, hasta el momento, no se han reportado viviendas o personas afectadas por las llamas.

