¿Quién es José Antonio Kast Adriasola? El hijo del presidente electo que deberá votar los proyectos de su padre - Chilevisión

José Antonio Kast Adriasola —hijo del presidente electo— obtuvo un escaño en la Cámara de Diputadas y Diputados por el Distrito 10.

José Antonio Kast se convirtió este domingo 14 de diciembre en el presidente electo tras su triunfo en las Elecciones 2025.

Con más de 7,2 millones de los votos (58,16%), el abanderado de Cambio por Chile se impuso a su contrincante Jeannette Jara y se prepara para arribar a La Moneda en marzo próximo.

A raíz de su triunfo, muchos han puesto su atención en su círculo cercano, en el que, además de figuras políticas, aparece su familia, incluido su hijo José Antonio Kast Adriasola.

Un mes antes, durante la primera vuelta, Kast Adriasola obtuvo un escaño en la Cámara de Diputadas y Diputados. Lo que antes era una posibilidad, a partir del 11 de marzo de 2026 —cuando ambos asuman— se cumplirá: el diputado electo legislará los proyectos de ley de su padre.

¿Quién es José Antonio Kast Adriasola?

José Antonio Kast Adriasola (32) es hijo de José Antonio Kast Rist y María Pía Adriasola. Nació en Paine en 1993 y creció en Buin, donde hoy se encuentra la casa de su familia.

Se tituló como abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde además fungió como dirigente estudiantil y ayudante, marcando los inicios de su trayectoria política.

Retomando sus estudios, realizó un magíster en Políticas Públicas en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, y desde 2024 es profesor de derecho de la Universidad Finis Terrae.

Según Ex-Ante, el hombre de 32 años también tomó un rol en el Partido Republicano, donde fue jefe de gabinete y coordinador de las giras regionales durante la campaña pasada.

Hace un mes, en las pasadas elecciones parlamentarias, se convirtió en uno de los ocho diputados electos representando el Distrito 10 (La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago).

Kast Adriasola consiguió 56.740 votos, lo que representa el 8,76% de las preferencias en la mencionada división electoral.