La razón por la que Jorge Valdivia buscará cambiar la dirección de su arresto domiciliario - Chilevisión

La abogada del exfutbolista, Paula Vial, intentará cambiar la medida cautelar que actualmente cumple el acusado, que es la de arresto domiciliario nocturno en su residencia en Santiago.

El exfutbolista Jorge Valdivia acudirá nuevamente a la justicia pero, esta vez, para solicitar la modificación de la medida cautelar que pesa en su contra, pues desde hace meses cumple arresto domiciliario nocturno.

La acción judicial será encabezada por su abogada Paula Vial, quien buscará cambiar por casi un mes la dirección del arresto domiciliario de Valdivia, según confirmó Fiscalía.

No solo eso, puesto que la solicitud busca fijar el domicilio en dos domicilios distintos, los que a su vez están en dos regiones distintas. ¿El motivo? Sus hijos iniciaron el periodo de vacaciones.

“Resulta indispensable que su padre los acompañe…por la necesidad de velar por su cuidado personal y bienestar”, dice el documento, según consignó T13.

La medida será discutida este martes 16 de diciembre en el 4to Juzgado de Garantía de Santiago. En la cita también se discutirá el cierre de la investigación que solicitó la defensa de Valdivia.

Cabe recordar que el exjugador fue acusado a finales de octubre por dos mujeres que declararon haber sido abusadas sexualmente en denuncias separadas, con dos días de diferencia.