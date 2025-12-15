“El que se mete con Venezuela...”: Nicolás Maduro amenaza a Kast y anuncia plan para retorno de compatriotas - Chilevisión

El líder del régimen chavista en Venezuela ocupó su tribuna en el programa Con Maduro + para analizar los resultados de los comicios en Chile. Allí, se refirió en duros términos al presidente electo y al presidente en ejercicio.
Un duro análisis realizó Nicolás Maduro al abordar este lunes la elección presidencial en Chile de este domingo, donde fue electo José Antonio Kast, a quien tildó como "nazi" y "pinochetista", y cuyos resultados en los comicios atribuyó al presidente Gabriel Boric.
El líder del régimen chavista en Venezuela ocupó su programa de televisión Con Maduro+ para analizar el proceso electoral celebrado ayer en el país, e hizo menciones a la dictadura militar de Augusto Pinochet y al presidente Salvador Allende.
"Son muchos elementos que explican esto y que han hecho que el proceso llamado progresista del señor Boric haya creado las condiciones para que llegue un nazi, un pinochetista a La Moneda", partió diciendo en el espacio.
"La Moneda, allí bombardeada y donde fue asesinado el 11 de septiembre de 1973 el más grande presidente que ha tenido Chile y uno de los más grandes presidentes en la historia de América Latina, el gran doctor Salvador Allende", continuó.
Maduro, quien se mostró informado sobre la jornada electoral, también se refirió al encuentro del presidente electo y el presidente en ejercicio en el palacio de La Moneda, hito que forma parte de una larga tradición democráta y republicana del país.
"Yo vi la imagen hoy, el nazi, criado de familia nazi y pinochetista, defensor del más grande criminal que haya tenido la historia de Chile, y quizás América Latina en los últimos 100 años, es pinochetista convicto y confeso, lo vi entrando al despacho de La Moneda, donde mataron a Allende".
Luego continuó arremetiendo contra Boric: "Lo esperaba Boric sin corbata y este señor entró con su traje y corbata y dije 'solo cambia que uno no tiene corbata y el otro tiene corbata', porque al final el llamado progresismo de Boric no era ningún progresismo".
Maduro también mandó un mensaje al presidente electo y señaló: “Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respeta".
"¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast“, dijo en la transmisión.
Asimismo, anunció un plan para apoyar el retorno de compatriotas: “Si yo pudiera enviar 100 aviones para traérmelos en boletos gratis a toditos lo haría mañana, como nos estamos trayendo a todos los migrantes de Estados Unidos, liberándolos y rescatándolos del presidio (…) todo el que se quiera regresar tendrá nuestro apoyo decidido”.