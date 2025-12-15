 Detención en La Moneda: ¿Qué decía el cartel de manifestante que irrumpió durante visita de Kast? - Chilevisión
15/12/2025 16:55

Detención en La Moneda: ¿Qué decía el cartel de manifestante que irrumpió durante visita de Kast?

Una joven saltó la valla papal dispuesta en el palacio de gobierno y puso un lienzo negro en el suelo. Su acción fue rápidamente interrumpida por personal de Carabineros que la detuvo en el lugar.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Mientrasl al interior de La Moneda se llevaba a cabo la reunión entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo, José Antonio Kast, afuera se vivió un episodio con una manifestante.

Según pudieron captar las cámaras de la transmisión de CHV Noticias, una joven saltó la valla papal que estaba dispuesta fuera del palacio, portanto un lienzo negro.

La acción fue rápidamente contenida por personal de Carabineros que estaba custodiando el lugar y se procedió con la detención de la joven. 

“¡Voy a estar bien, voy a estar bien!”, gritó al ser retenida. 

El procedimiento provocó caos fuera de la casa de gobierno y un enfrentamiento a gritos entre simpatizantes y detractores del nuevo presidente electo. 

¿Qué decía el lienzo de la manifestante?

La joven que saló la valla de La Moneda y estiró en el suelo un lienzo de color negro con la siguiente frase:

“Un pueblo sin memoria está condenado a repetir su historia”.

Tras ser detenida por uniformados, la joven fue trasladada a la comisaría más cercana.

