“Bienvenida al mundo”: Ignacia Antonia y AK:420 se convirtieron en padres de su primera hija - Chilevisión

El cantante urbano dio a conocer la emocionante noticia con una conmovedora publicación en Instagram, donde compartió algunas fotografías del íntimo momento.

La influencer Ignacia Antonia y el cantante AK4:20 se han convertido la jornada de este lunes 15 de diciembre en padres de su primera hija, Amelia Ignacia.

Así lo confirmó el propio artista a través de sus redes sociales, donde anunció el nacimiento de su guagua al compartir emotivas fotografías del especial momento.

"Bienvenida al mundo, Amelia Ignacia Demonte Hernández", partió escribiendo en la red social, donde ambos dejaron ver su emoción con la llegada al mundo de su retoña.

Junto con lo anterior, escribió: "Ya llegaste al mundo y ya salió tu canción, mi amor, tal cual lo planeamos. Vayan a escuchar Amelia por todas las plataformas".