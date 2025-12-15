 “Bienvenida al mundo”: Ignacia Antonia y AK:420 se convirtieron en padres de su primera hija - Chilevisión
Minuto a minuto
Masivo apagón afecta a Santiago: Más de 57 mil clientes se encuentran sin energía Del discurso al llamado con Boric: Expertos analizaron lenguaje no verbal de Kast tras elección Emergencia en San Pedro: Incendio forestal corta Ruta 66 y obliga llamado a evacuar ¿Te fijaste? El gesto de Kast al ser consultado si vivirá o no en La Moneda al asumir la presidencia Cámara aprobó acusación contra el suspendido juez Simpertigue: Ahora pasa al Senado
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/12/2025 20:32

“Bienvenida al mundo”: Ignacia Antonia y AK:420 se convirtieron en padres de su primera hija

El cantante urbano dio a conocer la emocionante noticia con una conmovedora publicación en Instagram, donde compartió algunas fotografías del íntimo momento.

Publicado por CHV Noticias

La influencer Ignacia Antonia y el cantante AK4:20 se han convertido la jornada de este lunes 15 de diciembre en padres de su primera hija, Amelia Ignacia.

Así lo confirmó el propio artista a través de sus redes sociales, donde anunció el nacimiento de su guagua al compartir emotivas fotografías del especial momento.

"Bienvenida al mundo, Amelia Ignacia Demonte Hernández", partió escribiendo en la red social, donde ambos dejaron ver su emoción con la llegada al mundo de su retoña.

Junto con lo anterior, escribió: "Ya llegaste al mundo y ya salió tu canción, mi amor, tal cual lo planeamos. Vayan a escuchar Amelia por todas las plataformas".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Kast delinea su gabinete: Los nombres que suenan más fuerte como ministros 2026

Lo último

Lo más visto

“El que se mete con Venezuela...”: Nicolás Maduro amenaza a Kast y anuncia plan para retorno de compatriotas

El líder del régimen chavista en Venezuela ocupó su tribuna en el programa Con Maduro + para analizar los resultados de los comicios en Chile. Allí, se refirió en duros términos al presidente electo y al presidente en ejercicio.

15/12/2025

Masivo apagón afecta a Santiago: Más de 57 mil clientes se encuentran sin energía

Según información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), más de 57 mil clientes se encuentran sin energía en la capital.

15/12/2025

¿Te fijaste? El gesto de Kast al ser consultado si vivirá o no en La Moneda al asumir la presidencia

En medio de especulaciones sobre la posibilidad de que el palacio de gobierno se convierta en la nueva residencia presidencial, José Antonio Kast contestó con un pequeño gesto en un punto de prensa.

15/12/2025

Detención en La Moneda: ¿Qué decía el cartel de manifestante que irrumpió durante visita de Kast?

Una joven saltó la valla papal dispuesta en el palacio de gobierno y puso un lienzo negro en el suelo. Su acción fue rápidamente interrumpida por personal de Carabineros que la detuvo en el lugar.

15/12/2025