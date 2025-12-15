“Estoy deseando felicitarlo”: Trump celebra triunfo de Kast y afirma que apoyó su candidatura - Chilevisión

El presidente de Estados Unidos se refirió al presidente electo chileno en una rueda de prensa desde la Casa Blanca. "He oído que es una persona excelente", expresó ante los medios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó esta tarde al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su triunfo en la elección de este domingo, donde obtuvo el 58,16% de los votos.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario reconoció haber "apoyado" al exdiputado y líder del Partido Republicano, quien alcanzó la victoria en su tercer intento para llegar a La Moneda.

"Hace unas horas me enteré de que en Chile, la persona a la que apoyé, que no iba a la cabeza en las encuestas, terminó ganando con bastante facilidad", dijo Trump.

"Así que estoy deseando felicitarlo. He oído que es una persona excelente”, dijo en la casa de gobierno estadounidense al ser preguntado sobre Kast.

President Donald Trump just reacted to the Chilean election results, calling President-elect José Antonio Kast "a very good person" that "ended up winning quite easily." Trump adds he looks forward to paying his respects to Kast. pic.twitter.com/1cv0FoTg2F — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) December 15, 2025

Marco Rubio también felicitó a Kast

Cabe recordar que el primero en felicitar a Kast fue Marco Rubio, secretario de estado de Estados Unidos, quien también felicitó al republicano con un mensaje publicado en su cuenta de X.

“Felicitaciones al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria. Estados Unidos espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial”, escribió en la red social.