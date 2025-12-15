 “Estoy deseando felicitarlo”: Trump celebra triunfo de Kast y afirma que apoyó su candidatura - Chilevisión
Minuto a minuto
Emergencia en San Pedro: Incendio forestal corta Ruta 66 y obliga llamado a evacuar ¿Te fijaste? El gesto de Kast al ser consultado si vivirá o no en La Moneda al asumir la presidencia Cámara aprobó acusación contra el suspendido juez Simpertigue: Ahora pasa al Senado Decisión unánime: Gloria Ana Chevesich se convierte en la primera presidenta de la Corte Suprema Detención en La Moneda: ¿Qué decía el cartel de manifestante que irrumpió durante visita de Kast?
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/12/2025 18:01

“Estoy deseando felicitarlo”: Trump celebra triunfo de Kast y afirma que apoyó su candidatura

El presidente de Estados Unidos se refirió al presidente electo chileno en una rueda de prensa desde la Casa Blanca. "He oído que es una persona excelente", expresó ante los medios.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó esta tarde al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su triunfo en la elección de este domingo, donde obtuvo el 58,16% de los votos.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario reconoció haber "apoyado" al exdiputado y líder del Partido Republicano, quien alcanzó la victoria en su tercer intento para llegar a La Moneda.

"Hace unas horas me enteré de que en Chile, la persona a la que apoyé, que no iba a la cabeza en las encuestas, terminó ganando con bastante facilidad", dijo Trump.

"Así que estoy deseando felicitarlo. He oído que es una persona excelente”, dijo en la casa de gobierno estadounidense al ser preguntado sobre Kast. 

Marco Rubio también felicitó a Kast

Cabe recordar que el primero en felicitar a Kast fue Marco Rubio, secretario de estado de Estados Unidos, quien también felicitó al republicano con un mensaje publicado en su cuenta de X.

“Felicitaciones al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria. Estados Unidos espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial”, escribió en la red social.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Kast delinea su gabinete: Los nombres que suenan más fuerte como ministros 2026

Lo último

Lo más visto

Detención en La Moneda: ¿Qué decía el cartel de manifestante que irrumpió durante visita de Kast?

Una joven saltó la valla papal dispuesta en el palacio de gobierno y puso un lienzo negro en el suelo. Su acción fue rápidamente interrumpida por personal de Carabineros que la detuvo en el lugar.

15/12/2025

“Compró una casa...”: Daniela Aránguiz arremete contra Carla Jara y destapa supuesta infidelidad

La panelista reveló esta información tras criticar a Carla Jara por un video que hizo con Faloon Larraguibel, donde lanza una indirecta hacia Camila Andrade.

15/12/2025

“Martes de pololeo”: La terapia de Kast y su esposa que se convirtió en trend de TikTok

Los videos llevan más de dos semanas en tendencia. En ellos, las personas anhelan una relación estable como la del presidente electo y su esposa, quien compartió sus "martes de pololeo" en Instagram. Esta es la historia detrás.

15/12/2025

Cámara aprobó acusación contra el suspendido juez Simpertigue: Ahora pasa al Senado

Su defensa había pedido la nulidad de la comisión que revisó la Acusación Constitucional en su contra.

15/12/2025