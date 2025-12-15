 Emergencia en San Pedro: Incendio forestal corta Ruta 66 y obliga llamado a evacuar - Chilevisión
15/12/2025 20:12

Emergencia en San Pedro: Incendio forestal corta Ruta 66 y obliga llamado a evacuar

Debido al incendio, se encuentra cortada la Ruta 66 a la altura de Lo Encañado. Hay Alerta Roja en la comuna de la RM.

Publicado por CHV Noticias

La tarde de este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a evacuar sectores de San Pedro, en la región Metropolitana, debido al avance de un incendio forestal.

Se trata de Lo Encañado, Cabimbao y Quilamuta y Quincanque, lugares donde las llamas ya han afectado alrededor de 30 hectáreas.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, desde Senapred decretaron Alerta Roja para la comuna. 

Debido al incendio, se encuentra cortada la Ruta 66 a la altura de Lo Encañado, donde personal de emergencia trabaja para combatir la emergencia. 

