Masivo apagón afecta a Santiago: Más de 57 mil clientes se encuentran sin energía - Chilevisión

Según información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), más de 57 mil clientes se encuentran sin energía en la capital.

La noche de este lunes, un masivo apagón se encuentra afectando a varias comunas de la región Metropolitana.

Según información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), más de 57 mil clientes se encuentran sin energía en la capital.

De ese número, la mayor parte corresponde a Providencia, con 20 mil hogares afectados; seguido de Santiago con 19 mil y Recoleta con 13 mil clientes sin luz.

Corte de luz en Santiago Centro, alguien sabe que pasó? pic.twitter.com/dKofb1VrAS — Francisco Cabezas #SEGUIMOS (@fcabezasm) December 16, 2025

Revisa el último reporte en la región Metropolitana:





Reporte a nivel nacional:





Noticia en desarrollo...