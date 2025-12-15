 Enel indica que nueve comunas de Santiago tienen corte de luz hoy lunes 15 de diciembre - Chilevisión

15/12/2025 12:00

Enel indica que nueve comunas de Santiago tienen corte de luz hoy lunes 15 de diciembre

Las comunas afectadas serán Huechuraba, Lo Prado, La Florida, San Ramón, Santiago, Independencia, La Reina, Estación Central y Providencia, siendo estas dos últimas las con más interrupciones. 

Publicado por CHV Noticias

Enel, empresa responsable del suministro eléctrico en parte de la zona central del país, informó cuáles son los cortes de luz que este lunes 15 de diciembre afectarán a Santiago.

Como suele ocurrir, las interrupciones ocurrirán en varias comunas de la capital y por varias horas.

En el caso de este lunes 15 de diciembre, las afectadas serán Huechuraba, Lo Prado, La Florida, San Ramón, Santiago, Independencia, La Reina, Estación Central y Providencia, siendo estas dos últimas las con más cortes. 

Advierten que habrá cortes de luz en varias comunas de Santiago HOY lunes 15 de diciembre

  • Huechuraba: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Lo Prado: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Estación Central: desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.

  • Providencia (solo área verde): desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

  • Providencia: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • Estación Central: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

  • La Florida: desde las 10:15 hasta las 16:00 horas.

  • San Ramón: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • Santiago: desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

  • La Florida: desde las 09:30 hasta las 11:30 horas.

  • Independencia: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Providencia: desde las 13:00 hasta las 14:30 horas.

  • Santiago: desde las 16:00 hasta las 17:30 horas.

  • Providencia: desde las 15:30 hasta las 18:00 horas.

  • La Reina: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Kast ganó en todas las regiones: Las únicas comunas en las que triunfó Jara en las Elecciones 2025

