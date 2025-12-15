“El duro que promete terminar con el crimen”: Prensa internacional reacciona al triunfo de J.A. Kast en Elecciones 2025 - Chilevisión

Medios internacionales de todo el mundo reaccionaron al triunfo del candidato republicano.
Este domingo 14 de noviembre se llevó a cabo la segunda vuelta de las Elecciones 2025, en la que el país escogió a José Antonio Kast como sucesor de Gabriel Boric en la Presidencia de la República.
El candidato de Cambio por Chile se impuso en el balotaje a su contrincante Jeannette Jara tras obtener el 58,15% de las preferencias, cerca de 7,2 millones de votos.
Tras finalizar los comicios, fueron varios los medios internacionales que reaccionaron a la victoria de Kast; lo hicieron haciendo hincapié en la diferencia en las urnas sobre Jara, haciendo foco en su ideología o políticas.
A continuación, revisa una recopilación de cómo los medios internacionales —de América Latina, Europa, Estados Unidos y Asia— titularon el triunfo de Kast:
Kast vence Presidência do Chile, e país volta à direita em uma versão trumpistahttps://t.co/PnrGaQedtB— Folha de S.Paulo (@folha) December 14, 2025
Cile, la presidenza va alla destra: Kast (nostalgico di Pinochet) vince il ballottaggio https://t.co/uRpP4qq38X— Corriere della Sera (@Corriere) December 15, 2025
Breaking News: José Antonio Kast was elected president of Chile, positioning his country to join Latin America’s recent rightward swing. https://t.co/G5T0ugaddg— The New York Times (@nytimes) December 14, 2025
Far-right candidate Jose Antonio Kast wins Chile’s presidential election https://t.co/goHv32RVhE pic.twitter.com/AjUILju8P4— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 14, 2025