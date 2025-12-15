“El duro que promete terminar con el crimen”: Prensa internacional reacciona al triunfo de J.A. Kast en Elecciones 2025 - Chilevisión

Medios internacionales de todo el mundo reaccionaron al triunfo del candidato republicano.

Este domingo 14 de noviembre se llevó a cabo la segunda vuelta de las Elecciones 2025, en la que el país escogió a José Antonio Kast como sucesor de Gabriel Boric en la Presidencia de la República.

El candidato de Cambio por Chile se impuso en el balotaje a su contrincante Jeannette Jara tras obtener el 58,15% de las preferencias, cerca de 7,2 millones de votos.

Tras finalizar los comicios, fueron varios los medios internacionales que reaccionaron a la victoria de Kast; lo hicieron haciendo hincapié en la diferencia en las urnas sobre Jara, haciendo foco en su ideología o políticas.

Así reaccionó la prensa internacional al triunfo de Kast en las Elecciones 2025

A continuación, revisa una recopilación de cómo los medios internacionales —de América Latina, Europa, Estados Unidos y Asia— titularon el triunfo de Kast:

Clarín (Argentina): José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile: El duro que promete terminar con el crimen y la inmigración irregular

Kast vence Presidência do Chile, e país volta à direita em uma versão trumpistahttps://t.co/PnrGaQedtB — Folha de S.Paulo (@folha) December 14, 2025

La Vanguardia (España): La victoria del ultraderechista Kast abre una nueva era política en Chile

Cile, la presidenza va alla destra: Kast (nostalgico di Pinochet) vince il ballottaggio https://t.co/uRpP4qq38X — Corriere della Sera (@Corriere) December 15, 2025

Associated Press (Estados Unidos) : Aplastante triunfo de Kast le da a Chile su presidente más derechista en décadas (Landslide win for Kast gives Chile its most right-wing president in decades)

: Aplastante triunfo de Kast le da a Chile su presidente más derechista en décadas (Landslide win for Kast gives Chile its most right-wing president in decades) The New York Times (Estados Unidos) : Candidato conservador gana de forma contundente la elección presidencial de Chile (Conservative Wins Resoundingly in Chile’s Presidential Election)

: Candidato conservador gana de forma contundente la elección presidencial de Chile (Conservative Wins Resoundingly in Chile’s Presidential Election) Bloomberg (Estados Unidos): La aplastante victoria de Kast impulsa a Chile a la órbita conservadora liderada por Estados Unidos (Kast’s Landslide Win Propels Chile Into US-Led Conservative Orbit)

Breaking News: José Antonio Kast was elected president of Chile, positioning his country to join Latin America’s recent rightward swing. https://t.co/G5T0ugaddg — The New York Times (@nytimes) December 14, 2025

Al Jazeera (Catar): El candidato de extrema derecha José Antonio Kast gana las elecciones presidenciales de Chile (Far-right candidate Jose Antonio Kast wins Chile’s presidential election)

El candidato de extrema derecha José Antonio Kast gana las elecciones presidenciales de Chile (Far-right candidate Jose Antonio Kast wins Chile’s presidential election) The Japan Times (Japón): Kast gana la presidencia de Chile y profundiza el giro regional hacia políticas de ley y orden (Kast wins Chile’s presidency, deepening regional shift to law-and-order politics)