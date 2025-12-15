 “El duro que promete terminar con el crimen”: Prensa internacional reacciona al triunfo de J.A. Kast en Elecciones 2025 - Chilevisión
15/12/2025 10:16

“El duro que promete terminar con el crimen”: Prensa internacional reacciona al triunfo de J.A. Kast en Elecciones 2025

Medios internacionales de todo el mundo reaccionaron al triunfo del candidato republicano.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo 14 de noviembre se llevó a cabo la segunda vuelta de las Elecciones 2025, en la que el país escogió a José Antonio Kast como sucesor de Gabriel Boric en la Presidencia de la República.

El candidato de Cambio por Chile se impuso en el balotaje a su contrincante Jeannette Jara tras obtener el 58,15% de las preferencias, cerca de 7,2 millones de votos.

Tras finalizar los comicios, fueron varios los medios internacionales que reaccionaron a la victoria de Kast; lo hicieron haciendo hincapié en la diferencia en las urnas sobre Jara, haciendo foco en su ideología o políticas.

Así reaccionó la prensa internacional al triunfo de Kast en las Elecciones 2025

A continuación, revisa una recopilación de cómo los medios internacionales —de América Latina, Europa, Estados Unidos y Asia— titularon el triunfo de Kast:

  • Clarín (Argentina): José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile: El duro que promete terminar con el crimen y la inmigración irregular
  • El Comercio (Perú): José Antonio Kast gana las elecciones presidenciales en Chile con una aplastante ventaja y gobernará hasta 2030
  • Folha de São Paulo (Brasil): Kast gana la Presidencia de Chile y el país retorna a la derecha con un giro de estilo trumpista (Kast vence Presidência do Chile, e país volta à direita em uma versão trumpista)

  • La Vanguardia (España): La victoria del ultraderechista Kast abre una nueva era política en Chile
  • Le Monde (Francia): El triunfo de José Antonio Kast en la presidencial chilena confirma el giro a la extrema derecha en América del Sur (Le triomphe de José Antonio Kast lors de la présidentielle au Chili confirme le virage à l’extrême droite en Amérique du Sud)
  • Corriere della Sera (Italia): La presidencial de Chile pasa a la derecha: Kast (nostálgico de Pinochet) vence en el balotaje (Cile, la presidenza alla destra: Kast (nostalgico di Pinochet) vince il ballottaggio)

  • Associated Press (Estados Unidos): Aplastante triunfo de Kast le da a Chile su presidente más derechista en décadas (Landslide win for Kast gives Chile its most right-wing president in decades)
  • The New York Times (Estados Unidos): Candidato conservador gana de forma contundente la elección presidencial de Chile (Conservative Wins Resoundingly in Chile’s Presidential Election)
  • Bloomberg (Estados Unidos): La aplastante victoria de Kast impulsa a Chile a la órbita conservadora liderada por Estados Unidos (Kast’s Landslide Win Propels Chile Into US-Led Conservative Orbit)

  • Al Jazeera (Catar): El candidato de extrema derecha José Antonio Kast gana las elecciones presidenciales de Chile (Far-right candidate Jose Antonio Kast wins Chile’s presidential election)
  • The Japan Times (Japón): Kast gana la presidencia de Chile y profundiza el giro regional hacia políticas de ley y orden (Kast wins Chile’s presidency, deepening regional shift to law-and-order politics)

