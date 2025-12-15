 Mandatarios e importantes autoridades del mundo saludan y felicitan a José Antonio Kast - Chilevisión
VIDEO | Con saludo y apretón de manos: Presidente Boric recibió en La Moneda a José Antonio Kast "Sabemos que contaremos con su apoyo". El potente mensaje de María Corina Machado a José Antonio Kast De Paine a La Moneda: La historia y el camino de José Antonio Kast Compras navideñas en día de elección presidencial: Tiendas pequeñas fueron las más beneficiadas "El duro que promete terminar con el crimen": Prensa internacional reacciona al triunfo de J.A. Kast en Elecciones 2025
15/12/2025 09:40

Mandatarios e importantes autoridades del mundo saludan y felicitan a José Antonio Kast

El primero en saludar al presidente electo de Chile fue Javier Milei de Argentina, donde luego se sumaron la mayoría de los mandatarios de la región.

Luego de que José Antonio Kast se convirtiera en el nuevo presidente electo de Chile, de inmediato comenzaron a llegar los saludos y felicitaciones de otros mandatarios e importantes autoridades. 

El primero de ellos fue Javier Milei, presidente de Argentina, donde luego se sumaron la mayoría de los de la región y otros de Europa, como también el secretario de de Estado de los Estados Unidos. 

Los saludos y felicitaciones a José Antonio Kast

Javier Milei: Presidente de Argentina

Santiago Peña: Presidente de Paraguay

Rodrigo Paz: Presidente de Bolivia

Lula da Silva: Presidente de Brasil

Claudia Sheinbaum: Presidenta de México

Giorgia Meloni: Primera Ministra de Italia

Emmanuel Macron: Presidente de Francia

Marco Rubio: Secretario de Estado de Estados Unidos

