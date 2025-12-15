Mandatarios e importantes autoridades del mundo saludan y felicitan a José Antonio Kast - Chilevisión

El primero en saludar al presidente electo de Chile fue Javier Milei de Argentina, donde luego se sumaron la mayoría de los mandatarios de la región.

Luego de que José Antonio Kast se convirtiera en el nuevo presidente electo de Chile, de inmediato comenzaron a llegar los saludos y felicitaciones de otros mandatarios e importantes autoridades.

El primero de ellos fue Javier Milei, presidente de Argentina, donde luego se sumaron la mayoría de los de la región y otros de Europa, como también el secretario de de Estado de los Estados Unidos.

Los saludos y felicitaciones a José Antonio Kast

Javier Milei: Presidente de Argentina

LA LIBERTAD AVANZA



Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile!



Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que… — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025

Santiago Peña: Presidente de Paraguay

Mis sinceras felicitaciones al pueblo chileno por la ejemplar jornada democrática y al apreciado @joseantoniokast por su elección como presidente de Chile. Confío en que vamos a trabajar juntos para fortalecer aún más la amistad y cooperación entre nuestros países. pic.twitter.com/Ae9f9FobAJ — Santiago Peña (@SantiPenap) December 14, 2025

Rodrigo Paz: Presidente de Bolivia

Felicito a @joseantoniokast por este gran triunfo en Chile. Cuando los pueblos se expresan con claridad, gana el sentido común y ganan los valores que nos sostienen.

Este resultado es un mensaje firme de la ciudadanía en defensa de la familia, de la seguridad ciudadana y de la… — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) December 15, 2025

Lula da Silva: Presidente de Brasil

Cumprimento @joseantoniokast por sua eleição à Presidência do Chile e o povo chileno pela sua participação em um processo eleitoral democrático, transparente e ordenado.



Faço votos de pleno êxito ao presidente eleito no desempenho de seu futuro mandato.



Seguiremos… — Lula (@LulaOficial) December 15, 2025

Claudia Sheinbaum: Presidenta de México

Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile.



Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 15, 2025

Giorgia Meloni: Primera Ministra de Italia

Mi congratulo con l’amico @joseantoniokast per il grande successo ottenuto alle elezioni presidenziali del Cile.

Italia e Cile sono nazioni amiche e sono certa che le nostre relazioni bilaterali diventeranno ancora più forti, a partire da temi come la cooperazione economica e il… pic.twitter.com/9hPN0c3CrQ — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 15, 2025

Emmanuel Macron: Presidente de Francia

Felicitaciones a @joseantoniokast por su elección como Presidente de la República de Chile.



Expreso el deseo de que nuestros dos países continúen trabajando juntos para afrontar los grandes desafíos globales y profundizar nuestras relaciones.



Agradezco a @GabrielBoric por el… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 15, 2025

Marco Rubio: Secretario de Estado de Estados Unidos