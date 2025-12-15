“Sabemos que contaremos con su apoyo”. El potente mensaje de María Corina Machado a José Antonio Kast - Chilevisión

La opositora al gobierno de Nicolás Maduro y ganadora del Premio Nobel de la Paz, utilizó su cuenta de X para felicitar a José Antonio Kast.

José Antonio Kast es el nuevo presidente electo de Chile, el candidato del Partido Republicano obtuvo más de 7 millones de votos para quedarse con el 58,2% de las preferencias.

Tras su triunfo, de inmediato comenzaron a llegar las felicitaciones y saludos desde distintas partes del mundo, donde el primero fue Javier Milei.

Gran parte de los mandatarios de la región hicieron lo propio, pero también llegaron mensajes de Emmanuel Macron (Francia) Giorgia Meloni (Italia) y Marco Rubio, secretario de Estados Unidos.

Corina Machado felicitó a José Antonio Kast

María Corina Machado, fiel opositora del gobierno de Nicolás Maduro y ganadora del Premio Nobel de la Paz, utilizó su cuenta de X para felicitar a José Antonio Kast.

"Al Presidente Electo de Chile, José Antonio Kast, le envío mi cariño y felicitaciones por la confianza que ha recibido. En nombre de los venezolanos, le deseo muchísimo éxito en su gobierno", fue parte del mensaje.

Además, agregó. "Sabemos que contaremos con su apoyo para asegurar la transición ordenada a la democracia en Venezuela, para la reconstrucción de nuestro país y para consolidar un hemisferio seguro, próspero y libre".