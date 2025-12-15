Compras navideñas en día de elección presidencial: Tiendas pequeñas fueron las más beneficiadas - Chilevisión

Mucha polémica se generó antes de la Elección Presidencial 2025, dado que el domingo 14 se declaró feriado legal, lo que se posicionaba a dos semanas de la celebración de Navidad. Esto generaba prohibición de funcionamiento a centros comerciales, galerías, strip centers o negocios que estuviesen bajo una misma razón social. Sin embargo, la medida trajo cuentas positivas para las tiendas más pequeñas que sí pudieron operar, dado que hubo un flujo mayor de personas que acudieron para ir a concretar las últimas compras navideñas.