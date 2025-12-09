Partió el pago del Aguinaldo de Navidad: Revisa con tu RUT si lo obtienes en diciembre - Chilevisión

Este aporte alcanza principalmente a pensionados y a funcionarios públicos y busca aliviar los presupuestos familiares en un mes clave. Revisa todos los detalles acá.
Con el fin de año próximo, muchos hogares en Chile esperan el aguinaldo de diciembre, un beneficio extra que entrega un alivio económico para enfrentar los gastos propios del mes.
Este aporte alcanza principalmente a pensionados y a funcionarios públicos -aunque con calendarios de pago distintos-, y busca aliviar los presupuestos familiares en un mes clave.
Aunque el aguinaldo se paga automáticamente, muchos beneficiarios pueden verificar en línea si les corresponde. Para hacerlo, sigue estos pasos:
Lo reciben pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), beneficiarios de pensiones básicas solidarias, pensionados de AFP con garantía estatal y otros beneficiarios definidos por ley.
Monto (referencial): Tradicionalmente, este aguinaldo base es de alrededor de $29.055, y se incrementa por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre.
Fecha de pago estimada 2025: Para quienes están pensionados vía IPS, el pago del aguinaldo debió comenzar el lunes 1 de diciembre 2025. Para quienes reciben pensión vía AFP con garantía estatal, suele pagarse entre el 17 y 22 de diciembre.
Lo reciben funcionarios públicos que gozan del derecho al aguinaldo de diciembre. Esto incluye empleados estatales que cumplen requisitos internos del organismo público respectivo, como antigüedad y contrato vigente, entre otros.
Fecha de pago: En general, el aguinaldo para funcionarios públicos se gestiona junto con la liquidación salarial de diciembre.
Consideraciones: El monto puede variar según remuneraciones, cargas familiares y regulaciones internas de cada institución. No siempre es idéntico al otorgado a pensionados, ya que se rige por normativa propia de la función pública.