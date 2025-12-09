 Partió el pago del Aguinaldo de Navidad: Revisa con tu RUT si lo obtienes en diciembre - Chilevisión
09/12/2025 11:53

Partió el pago del Aguinaldo de Navidad: Revisa con tu RUT si lo obtienes en diciembre

Este aporte alcanza principalmente a pensionados y a funcionarios públicos y busca aliviar los presupuestos familiares en un mes clave. Revisa todos los detalles acá.

Publicado por CHV Noticias

Con el fin de año próximo, muchos hogares en Chile esperan el aguinaldo de diciembre, un beneficio extra que entrega un alivio económico para enfrentar los gastos propios del mes.

Este aporte alcanza principalmente a pensionados y a funcionarios públicos -aunque con calendarios de pago distintos-, y busca aliviar los presupuestos familiares en un mes clave.

Consulta con tu RUT si te corresponde aguinaldo

Aunque el aguinaldo se paga automáticamente, muchos beneficiarios pueden verificar en línea si les corresponde. Para hacerlo, sigue estos pasos:

  • Ingresa al portal oficial del IPS en línea (ChileAtiende).
  • Accede a la sección “Consultas de beneficios” o a la página especial del Aguinaldo de Navidad.
  • Escribe tu RUT sin puntos y completa el captcha.
  • El sistema te informará si eres beneficiario, el monto que te corresponde y la fecha de pago.

Aguinaldo de Navidad para pensionados

Lo reciben pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), beneficiarios de pensiones básicas solidarias, pensionados de AFP con garantía estatal y otros beneficiarios definidos por ley.

  • Monto (referencial): Tradicionalmente, este aguinaldo base es de alrededor de $29.055, y se incrementa por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre.

  • Fecha de pago estimada 2025: Para quienes están pensionados vía IPS, el pago del aguinaldo debió comenzar el lunes 1 de diciembre 2025. Para quienes reciben pensión vía AFP con garantía estatal, suele pagarse entre el 17 y 22 de diciembre.

Aguinaldo de Navidad para funcionarios públicos

Lo reciben funcionarios públicos que gozan del derecho al aguinaldo de diciembre. Esto incluye empleados estatales que cumplen requisitos internos del organismo público respectivo, como antigüedad y contrato vigente, entre otros.

  • Fecha de pago: En general, el aguinaldo para funcionarios públicos se gestiona junto con la liquidación salarial de diciembre.

  • Consideraciones: El monto puede variar según remuneraciones, cargas familiares y regulaciones internas de cada institución. No siempre es idéntico al otorgado a pensionados, ya que se rige por normativa propia de la función pública.

