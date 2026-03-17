Travel Sale 2026: Revisa algunos tips para evitar estafas a la hora de comprar tus pasajes - Chilevisión

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17/03/2026 19:36

Travel Sale 2026: Revisa algunos tips para evitar estafas a la hora de comprar tus pasajes

Desde el próximo 23 al 25 de marzo se llevará a cabo el Travel Sale 2026, instancia en donde se reunirán 36 marcas para ofrecer descuentos al público en pasajes, seguros de viaje, paquetes turísticos y todo tipo de servicios asociados.

Publicado por CHV Noticias

Desde el próximo 23 al 25 de marzo se llevará a cabo el Travel Sale 2026, instancia en donde se reunirán 36 marcas para ofrecer descuentos al público en pasajes, seguros de viaje, paquetes turísticos y todo tipo de servicios asociados.

La iniciativa es organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), junto a la Subsecretaría de Turismo, la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) desde el 2019.

Como cada año, el evento pretende fomentar el desarrollo turístico mediante alternativas que resultan atractivas para el público y que facilitan la planificación de un viaje dentro y fuera del país.

Tips para evitar estafas en este Travel Sale 2026

Al respecto, el Comité de Comercio Electrónico de la CCS entregó una serie de tips para evitar estafas a la hora de comprar durante este Travel Sale 2026:

TÉRMINOS Y CONDICIONES

  • Revisa que el sitio web donde vas a comprar tenga una sección con "Términos y condiciones", donde esté toda la información respecto de políticas de cambios y devoluciones, despacho y privacidad.

DATOS DE CONTACTO

  • Revisa que dirección, teléfono, correo corporativo y redes sociales estén activas, visibles al público y que respondan cuando envías un mensaje.

MÉTODOS DE PAGO

  • Verifica que, además de transferencias bancarias, también ofrezcan como medios de pago WebPay, Mercado Pago o plataformas bancarias reconocidas.

CONEXIÓN SEGURA

  • Un sitio web confiable debe ofrecerte una conexión segura. Para ello, la dirección web debe comenzar con https:// y mostrar un candado en el navegador. 

RESEÑAS CONFIABLES

  • No te quedes solo con los testimonios que el sitio web te ofrece. Busca reseñas en otros lugares y en redes sociales antes de comprar.

REDACCIÓN Y DISEÑO PROFESIONAL

  • Revisa que en la página web no existan faltas de ortografía, traducciones mal hechas o diseños descuidados.

PRECIOS Y DESCUENTOS

  • Desconfía cuando existan descuentos irreales o precios que están muy por debajo del precio del mercado.

CONEXIÓN SEGURA

  • No abras enlaces que te resulten sospechosos, ya sea que hayan aparecido por redes sociales o correos electrónicos.

¿CÓMO IDENTIFICO UNA ESTAFA ONLINE?

Además, el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago habilitó una sección donde puedes ver detalles específicos que te ayudan a identificar tiendas falsas, suplantaciones de identidad, qué hacer si ya fuiste estafado, entre otros consejos.

Para revisarlo, haz clic en la siguiente imagen:

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