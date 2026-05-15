“El tiempo me va a dar la razón”: Justicia ordenó restituir pensión de viudez a “Quintrala de Magallanes”

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenó restituir la pensión de viudez, que asciende a más de 150 millones de pesos.

Irma Ovalle fue condenada en 2013 a 20 años de cárcel por parricidio luego de contratar a un sicario para asesinar a su esposo, un ex suboficial mayor del Ejército.

Hoy su caso hace nuevamente noticia luego del fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que ordenó restituir la pensión de viudez, que asciende a más de 150 millones de pesos.





“Ella no solo va a recibir el pago retroactivo desde el 2017, sino que además queda con una pensión vitalicia que no es heredable, y será por un monto un poco superior a dos millones mensuales”, afirmó Marcos Ibacache, su abogado.