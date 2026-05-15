Matrimonio fue detenido en San Miguel: Peleaban con armas con bandas rivales y enviaban coronas de flores para amenazar

Se trata de una pareja muy particular. Un matrimonio mantenía amenazados a vecinos en la comuna de San Miguel.

Se enfrentaban a disparos con bandas rivales por el territorio y fueron detenidos por Carabineros en las últimas horas.

En su poder había dinero, armas y drogas. Las denuncias para lograr ser apresados llegaron porque iban a dejar coronas de flores a las casas de quienes eran amenazados de muerte.

Registros de cámaras de seguridad muestran cómo operaba el matrimonio y los distintos conflictos armados que se generaban en el sector.