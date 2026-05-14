Motochorro con tobillera eléctrica queda en riesgo vital tras ser atropellado luego de un robo

El conductor del vehículo fue detenido, mientras Carabineros investiga las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Un motochorro fue atropellado por un vehículo después de robarle el celular a un hombre en la comuna de Independencia.

Vecinos dicen que previo al incidente, esta persona habría intentado asaltar un local comercial y, que además, portaba una tobillera eléctrica.

Los testigos también aseguran que los ataques de los motochorros en el sector de Domingo Santa María son algo constante.





Motochorro es atropellado tras cometer robo

Un conductor que transitaba por la calle Aurora de Chile atropelló a un motociclista, debido a que este no frenó y atravesó con luz roja.

“En la esquina hay un signo pare. Yo vi que aceleró muy fuerte y después los vecinos estaban pidiendo ayuda por él”, relató una testigo.

El hombre quedó con lesiones graves, por lo que tuvo que ser trasladado hasta el Hospital San José y se mantiene en riesgo vital.

Si bien el motociclista portaba una tobillera, no contaba algún tipo de identificación, por lo que se desconoce de quién se trata y cuáles son las condiciones que debía cumplir.

Por su parte, el conductor del vehículo fue detenido mientras Carabineros determina las circunstancias en las que ocurrió el accidente.