05/ 05/ 2026 14:31

VIDEO | Realizan histórico decomiso de fentanilo en feria de Independencia

Esta mañana se realizó un operativo de fiscalización en distintas ferias libres y se logró el decomiso de fentanilo, tipo de opioide riesgoso para la salud, en la comuna de Independencia. El hallazgo fue realizado por personal municipal, que lograron la incautación de 400 cajas de medicamentos que eran vendidos de forma ilegal. En medio del procedimiento descubrieron parches de fentanilo por lo que se coordinó con la PDI para realizar las diligencias correspondientes.