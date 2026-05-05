“Van a ser por momentos intensos”, adelantó Eduardo Sáez, quien confirma que las precipitaciones partirán al antes de lo previsto este miércoles en la capital y detalla cuántos milímetros caerán.

La primera semana de mayo comienza con lluvias en gran parte de la zona centro-sur del país. Se espera que el sistema frontal podría extenderse hasta la madrugada del jueves 7.

Las temperaturas ya comenzaron a descender, pues la mañana de este martes en Santiago la mínima llegó a 9,9°, mientras que en ciudades como Rancagua llegó a los 10° y en Chillán a los 11°.

Estas lluvias, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), vendrán acompañadas por posibles tormentas eléctricas que afectarán a ocho regiones, con probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos.





A qué hora empezará a llover en Santiago

En cuanto a las precipitaciones, el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, explicó que mañana miércoles estarían llegando a la región Metropolitana, de Valparaíso e incluso al sur de la región de Coquimbo.

Si bien en un principio había afirmado que llovería en la tarde, este miércoles se actualizó la información y afirmó que las primeras gotas comenzarían a caer pasado el mediodía.

“A eso de las 2 de la tarde ya deberíamos estar con algunos chubascos “, comentó.

En la misma línea, el experto detalló que “van a ser por momentos intensos y lo más probable es que va a estar entre los 10 y los 15 milímetros dependiendo de la comuna”.

Finalmente, adelantó cómo vienen las temperaturas para el fin de semana en la zona central: “Se vienen varios días con cielo despejado y la temperatura empezará a subir, por lo tanto, 20, 22 grados (de máxima). Las mínimas van a ser bastante frescas”.