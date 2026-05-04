Sistema frontal en Santiago: Cuánto lloverá y qué día caerá más agua sobre la capital

El invierno por fin entra con fuerza a la zona central con precipitaciones que se podrían extender por varios días. Revisa los pronósticos para la región Metropolitana.

Tras varias semanas de jornadas cálidas y despejadas que se han extendido por más de lo habitual, esta semana vuelven las precipitaciones para la mayor parte de la región Metropolitana.

Ya lo advirtió la Dirección Meteorológica de Chile: Nueve regiones se mantienen con Aviso Meteorológico por precipitaciones normales a moderadas y también por intensas ráfagas de viento.

Cuánto llovería en Santiago esta semana

De acuerdo con la última actualización del prestigioso portal meteorológico noruego YR, el miércoles 6 de mayo será la jornada con más agua caída de la semana en Santiago.

Esto, debido a que la plataforma pronosticó hasta 14 milímetros en el centro de la capital, los cuales se concentrarán mayormente en horas de la tarde.

Si bien las lluvias estarán acompañadas ese día por una temperatura máxima que alcanzará los 21°, al día siguiente los termómetros tendrán un importante descenso, pues la máxima llegaría a los 14°.





Por otra parte, citando otro modelo, el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF ) proyectó que la zona sur de la cordillera en la región tendría hasta 50 mm de precipitación.

En esa misma línea, en comunas del suroeste de la ciudad, como San Pedro y Melipilla, alcanzaría entre 10 y 25 mm, mientras que en la zona centro caerían gotas de agua caída entre 5 y 15 mm., consignó Radio Bío-Bío.

El pronóstico de la DMC

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la condición sinóptica de sistema frontal comenzará la mañana del martes 5 de mayo y se extenderá hasta la mañana del miércoles 6 en tres regiones.

Aunque lloverá en más regiones, hay que aclarar que solo estas tres se mantienen con Aviso Meteorológico. Las zonas afectadas son las siguientes: