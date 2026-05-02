Aviso por vientos en Chile: Esta es la región alertada por la DMC

Según lo precisado por el organismo, el fenómeno climático comenzará la madrugada de este domingo y se extenderá hasta la tarde del mismo día.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió este sábado un aviso producto de las rachas de viento que podrían presenciarse en el sur del país.

De acuerdo a lo informado por el organismo, los vientos comenzarán la madrugada de este domingo y se extenderán hasta la tarde del mismo día en la región de Los Lagos, particularmente en Chiloé.

En la misma línea, advirtió que en algunos sectores las rachas llegarían a los 70 kilómetros por hora.





Meteo Chile emite aviso por rachas de viento para Chiloé

Según lo precisado por la Dirección Meteorológica la mañana de este sábado, este fenómeno se produciría por la condición sinóptica denominada: Frente frío.

A continuación te detallamos cómo será el comportamiento del viento y el mapa de las zonas alertadas.

Región de Los Lagos