25/ 04/ 2026 12:14

De bajo cero a 25°: Meteorólogo explica marcada amplitud térmica en Santiago

En los últimos días se ha registrado una marcada amplitud térmica en la Región Metropolitana. Durante la madrugada, algunos sectores han enfrentado temperaturas bajo cero, mientras que durante el día los termómetros se acercan a los 25 grados, obligando a vestirse en capas para adaptarse a los cambios. Al respecto, Andrés Moncada, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, explica a qué se debe este fenómeno y qué se espera para los próximos días.