¡Es oficial! Vozinha firmó con Colo Colo y fue presentado con la camiseta del Cacique

Tras un largo periplo que causó incertidumbre por días en los albos, el mejor arquero del Mundial 2026 finalmente llegó a Santiago y ya firmó su contrato con el Cacique.

En horas de la tarde de este lunes, Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo Colo.

El arquero de Cabo Verde, elegido como el mejor arquero del Mundial 2026, había aterrizado en Chile este domingo para dar comienzo a una nueva etapa en su extensa carrera.

“Estoy muy feliz de estar aquí, de representar a Colo Colo. Agradecer el cariño y la paciencia de los hinchas. Nos vemos pronto en el Monumental”, comentó ayer el guardameta en su llegada al aeropuerto de Santiago.

Su arribo ocurre después de intensas semanas de negociación, donde inclusive se especuló de otras ofertas provenientes de clubes de México y Marruecos.

Sin embargo, tras la oficialización, el futbolista de 40 años tendrá su primer entrenamiento con el primer equipo de Los Albos a las 9:30 horas de este martes.

El jugador, en tanto, será presentado como nuevo fichaje de Colo Colo ese mismo día con una conferencia de prensa en el Estadio Monumental a partir de las 12:30 horas.