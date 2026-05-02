Reportan muerte de motociclista tras colisión con bus RED en Puente Alto

El accidente habría ocurrido en la avenida Concha y Toro al llegar a calle Del Caribe, en la comuna de Puente Alto.

Durante la tarde de este sábado se reportó una fatal colisión entre una moto y un bus de Red Movilidad en la comuna de Puente Alto.

De acuerdo a información policial, el accidente fue notificado “a las 17:20 horas en la intersección de avenida Concha y Toro con Avenida Luis Matte“.

En la misma línea, se informó que “producto del impacto de alta energía” el motociclista murió en el lugar.





Investigan muerte de motociclista tras colisión con bus RED en Puente Alto

La víctima sería un hombre de nacionalidad colombiana que, por razones que aún se investigan, habría chocado con la micro mientras esta circulaba por la vía exclusiva de buses.

En la misma línea, se confirmó que el recorrido involucrado sería el F-13 que conecta Bajos de Mena con otras zonas de Puente Alto.

Personal de la SIAT de Carabinero se encuentra trabajando en la calzada manteniendo cortada la pista de buses en dirección norte por Concha y Toro.

En desarrollo…