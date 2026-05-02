Subsidio del Dividendo: Qué es y cómo acceder al beneficio

El beneficio consiste en una reducción de 0,6% en la tasa de interés de tu crédito hipotecario. A continuación te detallamos cómo acceder a él y sus fechas límite.

El Subsidio del Dividendo es un nuevo beneficio estatal que busca generar un alivio en el bolsillo mensual de las familias chilenas, reduciendo el costo del crédito hipotecario.

Se trata de una ayuda que no requiere postulación y que pretende generar un incentivo para la compra de viviendas nuevas mediante una rebaja en la tasa de interés.

A continuación te detallamos en qué consiste y los requisitos que contempla.





¿Cuánto baja mi tasa del crédito hipotecario?

De acuerdo a lo establecido por las autoridades, el beneficio consiste en una reducción de 0,6% en la tasa de interés de tu crédito hipotecario.

Además, el Estado ofrece una garantía que permite a los bancos mejorar las condiciones generales del préstamo para quienes cumplen el perfil.

Subsidio del Dividendo: ¿Quiénes pueden recibir este beneficio?

Para que la rebaja se aplique, debes cumplir con los siguientes requisitos al momento de solicitar tu crédito hipotecario:

Ser persona natural.

Comprar una vivienda nueva (primera venta).

Que la propiedad no supere las 4.000 UF (aprox. $160 millones).

Tener promesa de compraventa firmada desde el 1 de enero de 2025.

Cabe precisar que el gobierno dispuso de un total de 50.000 cupos, de los cuales 6.000 están reservados exclusivamente para beneficiarios del subsidio DS15 (viviendas de hasta 3.000 UF).

Es importante considerar que el beneficio tiene fecha de vencimiento: La operación hipotecaria debe concretarse antes del 27 de mayo de 2027.





Cómo acceder al subsidio sin postular

A diferencia de otros bonos, aquí no hay formularios en el Minvu. El proceso es directo con la institución financiera: