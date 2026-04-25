Bono Invierno 2026 entrega $81 mil: Revisa acá su fecha de pago

El beneficio es una de las ayudas económicas más esperadas durante la época invernal, donde las bajas temperaturas aumentan algunos gastos de calefacción.

Restan algunas semanas para que las personas beneficiarias del Bono Invierno reciban el monto de $81.257 otorgado por el Instituto de Previsión Social (IPS).

El beneficio, dirigido a mayores de 65 años, es uno de los apoyos estatales más esperados de la época, debido a que las bajas temperaturas aumentan los gastos en calefacción.

A continuación te detallamos quiénes acceden al Bono Invierno 2026 y cuándo es la fecha de pago.





Bono Invierno 2026: ¿Quiénes acceden al beneficio?

Para ser beneficiario del Bono Invierno debes cumplir con el requisito principal: Tener 65 años o más al 1 de mayo de 2026.

Cabe precisar que este aporte lo recibirán todos aquellos adultos mayores que reciban una pensión igual o menor a $231.440 y que pertenezcan a alguno de estos grupos:

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), ISL, Capredena, Dipreca o mutualidades .

. Pensionados de AFP o compañías de seguro con pensiones mínimas o aportes solidarios.

con pensiones mínimas o aportes solidarios. Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) .

. Personas con pensiones de reparación o beneficios similares.

Fecha de pago del Bono Invierno 2026

Este año, el Bono Invierno se entregará el mes de mayo, el mismo día de pago de la pensión que recibe cada beneficiario.

Este apoyo estatal se entregará de manera automática a quienes cumplen con los requisitos establecidos. De modo que no debes postular para obtenerlo.

Revisa si puedes acceder al beneficio acá

Para conocer si recibes el Bono Invierno, haz click en la siguiente imagen, luego ingresa tu RUT y podrás verificar si te pagarán el Bono de Invierno.