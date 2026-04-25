Aviso por vientos en Chile: Estas son las seis regiones alertadas por la DMC

Según lo precisado por el organismo, el fenómeno climático comenzará la tarde de este sábado y se extenderá hasta la tarde de mañana domingo 26 de abril.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió este sábado un aviso producto de las rachas de viento que podrían presenciarse en seis regiones del país.

De acuerdo a lo informado por el organismo, la alerta comenzará la tarde de este sábado y se extenderá hasta la tarde del día domingo 26 de abril en las regiones:

Coquimbo

Valparaíso

O’Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

En la misma línea, advirtió que en algunos sectores cordilleranos las rachas llegarían a los 60 kilómetros por hora.





Meteo Chile emite aviso por rachas de viento para tres regiones del país

Según lo precisado por la Dirección Meteorológica la mañana de este sábado, este fenómeno se produciría por la condición sinóptica denominada: Jet de bajo nivel

A continuación te detallamos cómo será el comportamiento del viento por región.

Región de Coquimbo:

Región de Valparaíso:

Región de O’Higgins:

Región del Maule:

Región de Ñuble:

Región del Biobío:

A continuación también puedes ver el mapa completo de las zonas que presentarán vientos: