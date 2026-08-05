Impactante video tras femicidio frustrado: Así habría escapado el hombre que roció con bencina a expareja

El sujeto prendió fuego a la mujer de 30 años, a la prima de ella y el departamento completo la noche de este martes en Santiago Centro.

Un impactante video de lo que sería el escape del hombre acusado de femicidio frustrado fue revelado.

En el registro se muestra a quien roció a su expareja con bencina tan solo unos minutos antes, bajar por los balcones mientras se agarraba de las mallas.

Así habría escapado el hombre que roció con bencina a su expareja

Conmoción generó esta situación en la comunidad del edificio ubicado en la calle Santa Elena, en Santiago Centro, cuando cerca de las 20:00 de este martes se realizó una evacuación producto de un incendio.

El origen del siniestro tuvo origen en el ataque del hombre, quien habría usado dos bidones de combustible, para rociar y prender fuego a su expareja de 30 años y a la prima de ella. Y que, posterior a ello, quemó el departamento completo.

En ese momento, las víctimas acudieron a sus vecinos para pedirles ayuda, quienes les lanzaron agua y les salvaron la vida.

El individuo aún no ha sido detenido.





Finalmente, ambas fueron trasladadas a un centro asistencial, donde se constató que la principal afectada terminó con el 22% del cuerpo quemado.

Tras ser revelado el video que captó al hombre escapando del edificio por los balcones, el Ministerio Público se encuentra investigando los antecedentes para establecer si corresponde al presunto femicida. Sin embargo, los vecinos y testigos así lo señalaron.