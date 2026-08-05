“Lo maté, me fui en cana”: Captan reacción de chofer de micro tras fatal atropello a peatón en Chiguayante

Un conductor del microbús de 57 años fue formalizado y quedó en prisión preventiva. Además, el Ministerio Público reveló que al momento del hecho manejaba bajo la influencia del alcohol y las drogas.

Un conductor de microbús de 57 años quedó en prisión preventiva tras atropellar y causar la muerte de un peatón de 56 años en Chiguayante, en la región del Biobío.

El hecho ocurrió el pasado sábado en avenida Manuel Rodríguez y quedó registrado por la cámara de seguridad de la máquina.

Las imágenes muestran que el chofer conducía mientras revisaba su teléfono celular y viajaba junto a un acompañante que portaba botellas de cerveza. Tras el impacto, se le escucha decir: “Lo maté, lo maté, me fui en cana”.

Conductor de microbús manejaba bebido y drogado

La fiscal (s) Marcia Matus informó que el imputado manejaba bajo la influencia del alcohol y drogas. Los exámenes arrojaron 0,47 gramos de alcohol por litro de sangre y presencia de marihuana en su organismo .

De acuerdo con la investigación, el bus circulaba fuera de recorrido y sin pasajeros al momento del accidente. El conductor había terminado su turno horas antes, pero igualmente se encontraba manejando la máquina cuando ocurrió el atropello.





La persecutora indicó además que el registro audiovisual es una prueba clave, ya que evidencia que el chofer no mantenía la atención en la vía. Asimismo, señaló que el imputado cuenta con antecedentes vinculados a infracciones de tránsito, situación que fue considerada al momento de solicitar la prisión preventiva.

El conductor fue formalizado por conducción bajo la influencia del alcohol y sustancias estupefacientes con resultado de muerte. El tribunal decretó su prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para la investigación.