¿Lloverá el 18 de septiembre? Este es el pronóstico del tiempo para las Fiestas Patrias

A partir de un informe trimestral, la Dirección Meteorológica de Chile entregó su proyección para aquellos días de celebración.

Falta menos de dos meses para las Fiestas Patrias y miles de personas han empezado a planificarse. Sin embargo, hay incertidumbre.

Las lluvias de julio preocupan a quienes desean celebrar el 18 de septiembre, por lo que aumenta la expectación en relación a los pronósticos meteorológicos.

¿Lloverá el 18 de septiembre?

De acuerdo con el registro histórico de lluvias en septiembre, en Santiago y Valparaíso hay precipitaciones uno de cada cuatro años, mientras que en Concepción uno de cada dos.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene un informe trimestral que incluye los dos primeros meses de primavera, el que predice el tiempo para las Fiestas Patrias.

“Según esta proyección se prevén precipitaciones por sobre el promedio, desde la región de Atacama hasta la de Los Ríos “, expuso el organismo.

Para conocer con mayor precisión cómo estará el tiempo durante Fiestas Patrias, será necesario esperar a estar más cerca de la fecha, cuando los pronósticos meteorológicos cuenten con un mayor grado de certeza.