La verdadera señorita: Carlita Inostroza se casó con Matt Hunter y compartió románticos registros

La influencer compartió fotografías y videos de la íntima ceremonia en Peñalolén junto al cantante, con quien mantiene una relación desde 2024. La pareja había anunciado su compromiso a comienzos de este año.

La influencer y comediante Carlita Inostroza sorprendió este miércoles al contraer matrimonio por el civil con el cantante Matt Hunter.

La pareja compartió en redes sociales diversos registros de la especial jornada, donde celebraron junto a familiares y cercanos el esperado paso en su relación.

A través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido mostró imágenes de la ceremonia, donde lució un elegante vestido blanco tipo blazer, complementado con un collar de perlas.

Además, publicó un video junto a Hunter al interior de un automóvil, mientras sonaba la canción Where’s My Husband? de la artista británica Raye.

Posteriormente, Carlita compartió registros del momento en que ambos dieron el “sí” ante el oficial civil, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores.

“Me encantó”, “felicitaciones”, “sigan siendo muy felices”, “cuenta cómo manifestaste, porfa” y “la verdadera señorita”, fueron algunos de los mensajes que recibió la pareja en redes sociales.





La historia de amor de Carlita y Matt Hunter

La relación entre Carlita Inostroza y Matt Hunter comenzó a mediados de 2024, luego de que se conocieran durante una entrevista en un podcast realizada en mayo de ese año.

Desde entonces, ambos mostraron parte de su romance en redes sociales, consolidándose como una de las parejas más comentadas del mundo digital.

A comienzos de marzo de este año anunciaron su compromiso. En ese entonces, la influencer compartió un video mostrando su anillo y escribió: “Le dije que sí”.