Emiten aviso por marejadas en gran parte de Chile para este fin de semana: Revisa las zonas afectadas
La Armada indicó que el oleaje impactará a 14 regiones y se deberá a un activo sistema frontal que afectará al sector sur del país.
El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso emitió un aviso de marejadas anormales que afectarán a 14 regiones del país desde el viernes 7 de agosto hasta el lunes 10.
Según indicó el organismo de la Armada, el oleaje en el litoral será provocado en dirección al suroeste, “debido a un activo sistema frontal que afectará al sector sur del país”.
Las áreas costeras desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluido el Archipiélago Juan Fernández, se verán afectadas por las marejadas.
Las 14 regiones que comprenden este tramo son las siguientes:
- Arica y Parinacota
- Tarapacá
- Antofagasta
- Atacama
- Coquimbo
- Valparaíso (incluye Archipiélago Juan Fernández)
- O’Higgins
- Maule
- Ñuble
- Biobío
- La Araucanía
- Los Ríos
- Los Lagos
- Aysén
¿Cuándo comenzarán las marejadas?
El oleaje golpeará primero a la zona entre el Golfo de Penas y el Golfo de Arauco (región del Biobío) el viernes 7 de agosto hasta el domingo 9.
Luego, pasará por las costas entre la región de Ñuble y del Maule entre el sábado 8 y el domingo.
Finalmente las marejadas impactarán en la zona norte, entre Coquimbo y Arica a partir del domingo y hasta el lunes.
Entre las recomendaciones que entregó la Autoridad Marítima está actuar con prudencia y cautela por el potencial riesgo de sobrepasos y daños a la infraestructura en el borde costero.
Además, el organismo enfatizó en respetar las normas de seguridad establecidas, evitar el tránsito por lugares rocosos, no ingresar al mar y no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin autorización.