Emiten aviso por marejadas en gran parte de Chile para este fin de semana: Revisa las zonas afectadas

La Armada indicó que el oleaje impactará a 14 regiones y se deberá a un activo sistema frontal que afectará al sector sur del país.

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso emitió un aviso de marejadas anormales que afectarán a 14 regiones del país desde el viernes 7 de agosto hasta el lunes 10.

Según indicó el organismo de la Armada, el oleaje en el litoral será provocado en dirección al suroeste, “debido a un activo sistema frontal que afectará al sector sur del país”.

Las áreas costeras desde el Golfo de Penas hasta Arica , incluido el Archipiélago Juan Fernández, se verán afectadas por las marejadas.

Las 14 regiones que comprenden este tramo son las siguientes:

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso (incluye Archipiélago Juan Fernández)

O’Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén





¿Cuándo comenzarán las marejadas?

El oleaje golpeará primero a la zona entre el Golfo de Penas y el Golfo de Arauco (región del Biobío) el viernes 7 de agosto hasta el domingo 9.

Luego, pasará por las costas entre la región de Ñuble y del Maule entre el sábado 8 y el domingo.

Finalmente las marejadas impactarán en la zona norte, entre Coquimbo y Arica a partir del domingo y hasta el lunes.

Entre las recomendaciones que entregó la Autoridad Marítima está actuar con prudencia y cautela por el potencial riesgo de sobrepasos y daños a la infraestructura en el borde costero.

Además, el organismo enfatizó en respetar las normas de seguridad establecidas, evitar el tránsito por lugares rocosos, no ingresar al mar y no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin autorización.