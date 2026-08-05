“La gente va a decir que soy sapa”: Destapan audio de alcaldesa de La Cruz por plantación de marihuana

En el registro, la edil conversa con un funcionario municipal sobre el hallazgo de una plantación de marihuana, lo que generó a una polémica en el municipio de La Cruz.

La alcaldesa de La Cruz, Filomena Navia (PS), se encuentra envuelta en una polémica tras la filtración del audio de una conversación que sostuvo con un funcionario municipal.

De acuerdo al medio Radio Biobío, en el registro las dos personas dialogan sobre la búsqueda de un pazo de agua y sobre el hallazgo de plantaciones de marihuana en el sector de 28 de Marzo.

Allí, el funcionario explica que, mientras buscaba una noria, hizo el levantamiento de un dron con el que habría fotografiado los cultivos de la mencionada planta.

Ante eso, la edil responde: “Sí, no hagas nada con eso . Aquí hay una estrategia y yo me tengo que cuidar. Porque si yo voy a la 28 de Marzo van a aparecer la PDI (Policía de Investigaciones) e ir a incautar tres matas de marihuana, con show y todo el tema”

Luego, continuó: “De partida la gente va a decir que soy sapa. Yo tengo familia, vivo acá en La Cruz, ando en moto… y por lo tanto van a cargar conmigo. No voy a entrar en eso, porque mi rol no es perseguir la delincuencia, ni menos perseguir a una persona que tiene una mata de marihuana y si se fuma la hu… de la marihuana es hu… de ellos”.

Concejala inicia acciones por audio filtrado de alcaldesa

A raíz de lo anterior, la concejala María Francisca Mella ingresó dos oficios formales, el primero a la alcaldesa y otro a la Unidad de Control Municipal.

Según el citado medio, estos tienen por objetivo solicitar información sobre los protocolos aplicados en un procedimiento realizado en el sector.

“Mi compromiso es siempre con la transparencia y con la comunidad de La Cruz para que tengan las certezas sobre cómo se están gestionando estos temas en la Municipalidad”, apuntó.

Contraloría oficia al municipio: Apuntan a “eventuales irregularidades”

A través de un comunicado, la Contraloría General de la República anunció que tomó conocimiento de “eventuales irregularidades administrativas”.

Lo anterior, explicaron desde el organismo, “respecto del cumplimiento de la obligación funcionaria de denunciar hechos que pudieran revestir caracteres de delito, prevista en la ley N°18.883″.

Por ello, Contraloría Regional de Valparaíso ofició al municipio para que en un plazo de 5 días hábiles “informe sobre la veracidad del hallazgo de la plantación de marihuana por parte de funcionarios municipales y las medidas adoptadas, especialmente si se presentó una denuncia penal y cuándo ocurrió“.