La historia de la guagua chilena abandonada con una carta y mil pesos: Hoy tiene 32 años y reapareció en redes

Paz Álvarez Silva recordó el caso que impactó al país en 1992, cuando fue abandonada siendo recién nacida. Ahora relató el proceso para encontrar a su madre biológica y agradeció a la familia que la crio.

Una emotiva publicación en TikTok se viralizó durante los últimos días luego de que una mujer compartiera la historia de cómo fue abandonada cuando era una recién nacida y reflexionara sobre el camino que recorrió hasta formar parte de una familia.

En el registro, la usuaria mostró antiguas portadas de prensa de 1992 donde se informaba el hallazgo de una bebé abandonada y luego compartió una fotografía actual junto a su familia. La publicación fue acompañada de un mensaje que rápidamente generó miles de reacciones en redes sociales.

“Leyendo las noticias de ese día solo queda abrazar a esa bebé que quizás pasó frío, hambre y que se sintió sola” , escribió. Sin embargo, añadió que al revisar aquella historia entendió que la imagen actual representa “lo que siempre he sido: una Paz amada por su familia”.

El mensaje que compartió junto a su familia

En la fotografía más reciente, la mujer identificada como Paz Álvarez Silva aparece acompañada por sus padres, hermanas, hijo y otros familiares en una playa.

“Siempre he pertenecido aquí. No hay otro lugar donde quisiera estar. No hay otro lugar en el mundo donde yo sea más feliz. No hay otra familia a la que quisiera pertenecer“, expresó.

Además, destacó el apoyo recibido durante momentos difíciles de su vida.

“El día que me hundí, ellos nadaron hasta el fondo del mar por mí y ese es mi porqué. Mis papás, mis hermanas, mi hijo y mis sobrinos son lo más valioso que tengo“, escribió.





$1.000 y una estremecedora carta

La historia de Paz se remonta a julio de 1992, cuando siendo una recién nacida, fue abandonada en la entrada de una vivienda en Santiago. Junto a ella había una carta escrita por su madre biológica, quien aseguraba estar sola y no poder hacerse cargo de la bebé.

Según la prensa de la época, la misiva decía lo siguiente:

“Por favor, ayúdenme. Estoy sola, no tengo a quién acudir. Mi guagüita fue producto de una violación y mis papás no la aceptan ni a ella ni a mí por eso. Por favor, entréguela en un hogar para que me la cuiden, alguien que la quiera, ya que yo no tengo los medios para darle lo que ella se merece y necesita. Por faovr, no la deje sola. Le dejo lo único que tengo en dinero”.

El caso alcanzó gran repercusión mediática y fue retratado en la prensa de la época. Tras ser encontrada por Carabineros, la menor fue trasladada a un centro asistencial y quedó bajo protección de organismos especializados.

Más de tres décadas después, aquella bebé reapareció en redes sociales para compartir la noticia de entonces junto a una fotografía actual con la familia que la acogió y la crió, publicación que se volvió viral por su emotivo mensaje.

La búsqueda de su madre biológica después de 32 años

La historia generó una ola de comentarios de apoyo. En respuesta a quienes reaccionaron al video, la mujer entregó más antecedentes sobre su caso y el proceso que ha vivido para conocer sus orígenes.

“Gracias a todos por sus buenos comentarios y por hacer visible una historia que parece de película”, señaló.

Asimismo, explicó que hace un tiempo inició una búsqueda legal para intentar encontrar a su madre biológica, aunque hasta ahora no ha tenido resultados.

“Hace un tiempo inicié un proceso legal de búsqueda de orígenes, pero no hay rastros de ella . Al parecer, después del parto quedó en situación de calle”, comentó.

Pese al abandono, aseguró no guardar rencor y agradeció la decisión que tomó su madre hace más de tres décadas. “Agradezco a mi mamá biológica por semejante acto de humildad y reconocer que iba a estar mejor con otra familia, semejante acto de generosidad y de amor hacia mí”, escribió.

“Hoy, después de 32 años, sigue doliendo este país”, concluyó en su mensaje publicado en redes sociales, deslizando críticas al proyecto de ley “Escucha su corazón”.