Grave caso de violencia escolar: Atacó a compañera, amenazó a profesores y luego fue detenido en Osorno

Desde el Liceo Rahue precisaron que no hubo personas lesionadas, aunque el autor del incidente fue trasladado para la constatación de lesiones y el caso quedó a disposición de la Fiscalía.

Un grave episodio de violencia escolar ocurrió este lunes en el Liceo Rahue en la comuna de Osorno, donde un estudiante agredió a una compañera y luego amenazó tanto a funcionarios como estudiantes del establecimiento.

El incidente involucró a un alumno de 15 años, quien cursa primero medio, y requirió la intervención de funcionarios de Carabineros ante el hecho que, inclusive, lo llevó a intimidar a los presentes con un destornillador.

El propio establecimiento publicó un comunicado en el que abordó la situación e informaron que aplicaron el protocolo de Aula Segura y, junto con suspender las clases esta jornada, realizarán asambleas y una jornada de “reflexión y sensibilización”.

Caso quedó a disposición de Fiscalía

Según detalló la dirección del liceo, el hecho ocurrió cerca de las 11:20 horas de ayer lunes, antes del segundo recreo. Por causas que aún son investigadas, el implicado agredió a una alumna y dos compañeros intervinieron para defenderla y lograron reducirlo.

De inmediato, el adolescente fue trasladado a la oficina de convivencia escolar, donde comenzó a amenazar a los funcionarios que lo mantenían bajo resguardo.





Luego, aseguraron que rompió una ventana para salir del recinto y regresó portando el arma blanca, con el que intimidó a estudiantes y funcionarios e intentó agredir a un carabinero .

Posteriormente, fue trasladado para la constatación de lesiones y el caso quedó a disposición de la Fiscalía. Desde el Liceo Rahue precisaron que no hubo personas lesionadas, aunque el incidente generó una fuerte conmoción entre la comunidad educativa.

Tras lo ocurrido, el establecimiento activó los protocolos correspondientes, dio aviso a Carabineros, al sostenedor y a los apoderados, además de suspender las clases de la jornada de la tarde.