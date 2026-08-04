“Era mi mentor”: El emotivo velorio de Bomberos a pareja que murió tras desplome de árbol

Familiares y compañeros de labor despiden a la pareja que falleció en medio de un sistema frontal. Ambos estaban esperando un bebé y planeaban casarse.

En horas de la tarde de este martes se realiza en Villarrica el funeral del bombero y su pareja que fallecieron en la región de Los Ríos cuando un árbol cayó sobre su vehículo en la ruta que une a esta ciudad con Panguipulli.

El evento inició con una ceremonia ecuménica y continuará con un traslado de ambos féretros hasta la catedral, recinto hasta donde serán escoltados por compañeros de labor.

El día previo al funeral, se llevó a cabo una misa en su memoria. Esta ceremonia fue oficiada por un pastor que conocía personalmente a la pareja y era cercano a la segunda compañía del Cuerpo de Bomberos.

El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos y su pareja se conocieron en el trabajo y comenzaron una relación, y ambos estaban esperando un bebé y planeaban casarse.





Se trata de Maximiliano José Ferrada Peña, de 41 años, y Génesis Medina Bermedo, de 25 años, quien estaba embarazada con aproximadamente tres meses de gestación.

“Hoy despedimos a un gran Oficial, cuya vocación de servicio, liderazgo y compromiso con la comunidad dejaron una huella imborrable”, dijeron desde la institución tras la partida de Ferrada.