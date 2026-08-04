Se acaba el plazo: Últimos días para postular al Subsidio de Arriendo

Si eres beneficiario de este aporte, el Estado se encarga de costear una parte del monto mensual del arriendo de una casa. Revisa a continuación el plazo, los requisitos y cómo completar el trámite.

Esta semana se acaba el plazo para postular al Subsidio de Arriendo, un beneficio del Estado destinado a apoyar a familias a cubrir parte del monto mensual del arriendo de un inmueble.

Este aporte temporal asciende a 170 UF, equivalente a alrededor de $7 millones de pesos, cuyo pago tiene un tope mensual de 4,2 UF por mes, es decir, cerca de $171 mil pesos.

No obstante, debes poner atención al valor de arriendo de la vivienda, pues el máximo no puede superar las 11 UF ($449.293).

Dichos montos son diferentes si la familia postulante es de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes y Metropolitana. En dichas regiones, el tope del beneficio es de 4,9 UF ($200.140) y el valor máximo no puede superar las 13 UF ($590.983).





Plazo vence esta semana: Así puedes postular al Subsidio de Arriendo

El plazo para postular al Subsidio de Arriendo expira esta semana, concretamente el viernes 7 de agosto. Puedes completar el trámite tanto en persona como de manera virtual:

Presencial: En oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en tu región.

En oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en tu región. Online: A través del sitio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) con tu ClaveÚnica.

Subsidio de Arriendo: Requisitos y condiciones

Para postular al Subsidio de Arriendo se deben cumplir los siguientes requisitos: