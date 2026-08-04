“No hubo contacto entre ambos vehículos”: Senador Rodolfo Carter aclaró accidente de tránsito en Providencia

En el accidente se vio involucrado un motociclista que, según expuso el parlamentario, fue detenido por irregularidades en la propiedad de su vehículo y tener la patente adulterada.

El senador Rodolfo Carter (IND-REP) se refirió al accidente de tránsito en el que se vio involucrado durante la jornada de este lunes en el límite entre las comunas de Ñuñoa y Providencia.

El parlamentario aclaró que en ningún momento hubo contacto entre el vehículo en el que él se trasladaba y la motocicleta involucrada.

¿Qué dijo el senador Rodolfo Carter?

A través de un comunicado, el senador Carter señaló: “Mientras circulaba en horas de esta mañana por calle Arturo Medina, en la comuna de Providencia, me detuve en el disco “pare” al llegar al cruce con calle Eliecer Parada”.

Asimismo, agregó: “En ese momento apareció una motocicleta cuyo conductor frenó bruscamente, perdió el control y cayó a la calzada. No hubo contacto entre ambos vehículos”.

El parlamentario aseguró que prestó auxilio de inmediato al conductor de la motocicleta, trasladándolo al Hospital El Salvador en su vehículo particular.





En dicho recinto, esta persona “recibió atención médica, sin registrar lesiones de gravedad, por lo tanto, sin fracturas”.

El senador Carter también expuso que solicitó voluntariamente a Carabineros que se le realizara la prueba respiratoria, la cual arrojó 0,00 g/l de sangre “encontrándose además toda la documentación de mi vehículo al día”.

“Desafortunadamente, al momento de retirarme del centro asistencial, personal policial verificó que la patente de la motocicleta que conducía el ciudadano extranjero se encontraba adulterada”, expuso el parlamentario.

Además, la propiedad del vehículo en cuestión “presentaba evidentes irregularidades, por lo cual el Ministerio Público procedió a ordenar la detención de esta persona”, cerró.

Revisa el comunicado: